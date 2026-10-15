Um aposentado de 67 anos perdeu R$ 999 após cair no golpe do falso filho, em Guararapes. O criminoso se passou pelo filho da vítima e conseguiu convencê-la a pagar um boleto bancário. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, na tarde de quarta-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como seu filho. Durante a conversa, o golpista alegou que precisava de ajuda para pagar um boleto no valor de R$ 999.

Sem desconfiar da fraude, o aposentado seguiu as orientações do suspeito e foi até uma casa lotérica no bairro Mário Covas, em Guararapes, onde realizou o pagamento.

Golpista pediu mais dinheiro