Um aposentado de 67 anos perdeu R$ 999 após cair no golpe do falso filho, em Guararapes. O criminoso se passou pelo filho da vítima e conseguiu convencê-la a pagar um boleto bancário. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, na tarde de quarta-feira (14).
Segundo o boletim de ocorrência, o idoso recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como seu filho. Durante a conversa, o golpista alegou que precisava de ajuda para pagar um boleto no valor de R$ 999.
Sem desconfiar da fraude, o aposentado seguiu as orientações do suspeito e foi até uma casa lotérica no bairro Mário Covas, em Guararapes, onde realizou o pagamento.
Golpista pediu mais dinheiro
Após receber o primeiro pagamento, o criminoso continuou enviando mensagens e solicitou que a vítima pagasse outro boleto.
O aposentado respondeu que não tinha mais dinheiro disponível, pois os recursos restantes estavam destinados ao pagamento de suas contas pessoais.
Algum tempo depois, o idoso decidiu telefonar para o filho verdadeiro. Durante a conversa, descobriu que havia sido vítima de um golpe.
Polícia Civil vai investigar o caso
A Polícia Civil registrou a ocorrência como estelionato e deverá instaurar inquérito para investigar o crime.
Além disso, a vítima forneceu informações sobre a conta bancária de destino do pagamento. Esses dados poderão auxiliar os investigadores na identificação do responsável pela fraude.
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