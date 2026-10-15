Um comerciante de 72 anos teve prejuízo de R$ 5.899 após cair em um golpe enquanto tentava comprar uma carretinha anunciada em uma rede social, em Araçatuba. Os criminosos teriam conseguido acesso às contas bancárias da vítima e realizado duas transferências sem autorização.

O idoso procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) na tarde de quarta-feira (14) para registrar a ocorrência. Segundo o boletim, ele encontrou o anúncio em uma rede social e iniciou uma conversa com o suposto vendedor para negociar a compra.

Golpista enviou link para reconhecimento facial

Durante a negociação, o suspeito enviou um link e solicitou que o comerciante realizasse um procedimento de reconhecimento facial.