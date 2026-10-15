Um comerciante de 72 anos teve prejuízo de R$ 5.899 após cair em um golpe enquanto tentava comprar uma carretinha anunciada em uma rede social, em Araçatuba. Os criminosos teriam conseguido acesso às contas bancárias da vítima e realizado duas transferências sem autorização.
O idoso procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) na tarde de quarta-feira (14) para registrar a ocorrência. Segundo o boletim, ele encontrou o anúncio em uma rede social e iniciou uma conversa com o suposto vendedor para negociar a compra.
Golpista enviou link para reconhecimento facial
Durante a negociação, o suspeito enviou um link e solicitou que o comerciante realizasse um procedimento de reconhecimento facial.
Minutos depois, a vítima desconfiou que havia caído em um golpe e procurou sua agência bancária. No local, descobriu duas transferências não autorizadas, uma de R$ 2.900 e outra de R$ 2.999, totalizando R$ 5.899.
Polícia Civil vai investigar o golpe
A Polícia Civil registrou o caso como estelionato mediante fraude eletrônica, com previsão de aumento de pena por ter sido cometido contra uma pessoa com mais de 70 anos.
Além disso, a polícia deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar o responsável. Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado.
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