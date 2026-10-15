Uma mulher transexual, de 37 anos, foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (14), suspeita de tentar furtar fios elétricos de uma residência desabitada no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que vizinhos ouviram barulhos no interior do imóvel. Ao chegarem ao endereço, os policiais também escutaram ruídos e decidiram entrar na residência.

Polícia encontra fios e interruptores

Durante a vistoria, os policiais flagraram a suspeita com aproximadamente um quilo de fios elétricos e seis interruptores.