Uma mulher transexual, de 37 anos, foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (14), suspeita de tentar furtar fios elétricos de uma residência desabitada no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que vizinhos ouviram barulhos no interior do imóvel. Ao chegarem ao endereço, os policiais também escutaram ruídos e decidiram entrar na residência.
Polícia encontra fios e interruptores
Durante a vistoria, os policiais flagraram a suspeita com aproximadamente um quilo de fios elétricos e seis interruptores.
Diante da situação, os militares deram voz de prisão à mulher e a encaminharam à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ela prestou depoimento.
Após analisar a ocorrência, o delegado plantonista manteve a prisão em flagrante. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça.
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