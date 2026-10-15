15 de outubro de 2026
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FURTO FRUSTRADO

Mulher é presa ao tentar furtar fios de casa em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Policiais flagraram a suspeita com aproximadamente um quilo de fios elétricos e seis interruptores
Policiais flagraram a suspeita com aproximadamente um quilo de fios elétricos e seis interruptores

Uma mulher transexual, de 37 anos, foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (14), suspeita de tentar furtar fios elétricos de uma residência desabitada no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que vizinhos ouviram barulhos no interior do imóvel. Ao chegarem ao endereço, os policiais também escutaram ruídos e decidiram entrar na residência.

Polícia encontra fios e interruptores

Durante a vistoria, os policiais flagraram a suspeita com aproximadamente um quilo de fios elétricos e seis interruptores.

Diante da situação, os militares deram voz de prisão à mulher e a encaminharam à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ela prestou depoimento.

Após analisar a ocorrência, o delegado plantonista manteve a prisão em flagrante. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça.

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