O Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15), é uma oportunidade para reconhecer o papel dos educadores, mas também para discutir os desafios enfrentados diariamente nas escolas públicas. Na região de Araçatuba, representantes da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) apontam problemas que vão da desvalorização profissional e da sobrecarga de trabalho à violência escolar, além de dificuldades no atendimento à saúde dos servidores estaduais.

Para Heliton Sitton e Carlos Massaiti, coordenadores da entidade, as dificuldades enfrentadas pelos professores não se restringem ao trabalho em sala de aula. Segundo eles, a política educacional do governo paulista, o uso intensivo de plataformas digitais, as condições estruturais das escolas e a falta de valorização da carreira estão entre os fatores que afetam o cotidiano dos profissionais.

“Se fôssemos listar todos os desafios enfrentados pelos professores, ficaríamos discutindo por horas e horas, pois todos os dias são desafiadores na carreira do magistério”, afirmam os representantes da Apeoesp.