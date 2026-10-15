O Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15), é uma oportunidade para reconhecer o papel dos educadores, mas também para discutir os desafios enfrentados diariamente nas escolas públicas. Na região de Araçatuba, representantes da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) apontam problemas que vão da desvalorização profissional e da sobrecarga de trabalho à violência escolar, além de dificuldades no atendimento à saúde dos servidores estaduais.
Para Heliton Sitton e Carlos Massaiti, coordenadores da entidade, as dificuldades enfrentadas pelos professores não se restringem ao trabalho em sala de aula. Segundo eles, a política educacional do governo paulista, o uso intensivo de plataformas digitais, as condições estruturais das escolas e a falta de valorização da carreira estão entre os fatores que afetam o cotidiano dos profissionais.
“Se fôssemos listar todos os desafios enfrentados pelos professores, ficaríamos discutindo por horas e horas, pois todos os dias são desafiadores na carreira do magistério”, afirmam os representantes da Apeoesp.
Entre os problemas apontados, estão o assédio moral, os desentendimentos e o desrespeito aos profissionais da educação. Os coordenadores também destacam a necessidade de maior aproximação entre as famílias e as escolas para enfrentar questões relacionadas à disciplina, à frequência e ao desempenho dos estudantes.
De acordo com a entidade, esse conjunto de dificuldades contribui para o adoecimento dos profissionais, situação que, segundo os representantes, pode ser percebida pelo número elevado de afastamentos e licenças médicas na categoria.
Plataformas digitais e falta de estrutura
Outro ponto criticado pelos coordenadores é a chamada plataformização do ensino, que consiste na utilização intensiva de plataformas digitais para atividades pedagógicas, acompanhamento e avaliação do desempenho escolar.
Esse modelo aumenta a carga de trabalho de professores, diretores e estudantes. Os representantes também questionam a estrutura oferecida para a utilização dessas ferramentas, afirmando que faltam equipamentos, como tablets e computadores, e que a conexão com a internet é insuficiente em parte das escolas.
A precarização do plano de carreira e a falta de concursos públicos também estão entre as preocupações apontadas. Segundo os representantes, a rede estadual conta com mais de 100 mil professores contratados sob o regime da Lei Estadual nº 1.093/2009.
Fechamento de salas noturnas preocupa a categoria
Na região de Araçatuba, outro problema citado pela Apeoesp é o fechamento de salas de aula no período noturno, que, segundo a entidade, dificulta o acesso à educação de estudantes que trabalham durante o dia ou possuem outros compromissos.
Os coordenadores citam como exemplo o bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba. Conforme o relato, estudantes que dependem de aulas à noite precisam se deslocar para outras localidades para continuar os estudos, diante da falta de salas disponíveis no próprio bairro.
Para a entidade, a situação não é isolada e estaria ocorrendo também em outras localidades. O fechamento de turmas, na avaliação dos representantes, pode ampliar as dificuldades de permanência dos estudantes na escola, especialmente daqueles que conciliam os estudos com o trabalho.
A violência escolar também aparece entre as preocupações dos representantes da Apeoesp. Segundo os coordenadores, desentendimentos e situações de desrespeito enfrentadas pelos profissionais fazem parte dos problemas que precisam ser combatidos no ambiente escolar.
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo mantém o programa Conviva, que registra ocorrências nas escolas, incluindo agressões, bullying, racismo e outras situações de violência. A ferramenta permite acompanhar os episódios e organizar informações para as diretorias regionais de ensino.
A remuneração é outro tema central no debate sobre a valorização do magistério. Em junho de 2026, o governo federal sancionou a Lei nº 15.437, que estabeleceu o piso salarial nacional dos professores da educação básica em R$ 5.130,63 mensais para uma jornada de até 40 horas semanais. O valor corresponde ao vencimento inicial mínimo previsto em lei, e não à média salarial de todos os professores.
Como referência de remuneração média, o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2024, elaborado com dados do Censo Escolar e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), apresentou uma remuneração média padronizada de R$ 5.104,73 para docentes da rede pública brasileira, considerando uma jornada de 40 horas semanais. Trata-se de um indicador baseado em dados anteriores, e não de uma média atualizada para 2026.
Iamspe: dificuldade de atendimento hospitalar na região
Além das condições de trabalho nas escolas, os coordenadores chamam a atenção para a assistência médica oferecida aos servidores estaduais e seus familiares por meio do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe).
Segundo Heliton Sitton e Carlos Massaiti, os usuários enfrentam dificuldades para conseguir atendimento hospitalar de urgência e emergência, internações e cirurgias em Araçatuba desde o encerramento do credenciamento com a Santa Casa, em julho de 2019.
De acordo com os representantes, os servidores que necessitam de procedimentos cirúrgicos ou tratamentos especializados precisam buscar atendimento em municípios como Penápolis, São José do Rio Preto e Bauru.
O problema foi registrado em documentos públicos anteriores. Em outubro de 2023, a Câmara Municipal de Araçatuba informou que uma comissão especial de vereadores havia encerrado os trabalhos sem conseguir solucionar a questão do credenciamento hospitalar com a Santa Casa. Na ocasião, o relatório mencionava aproximadamente 40 mil usuários do Iamspe em Araçatuba e região afetados pela situação.
A categoria continua lutando pela retomada do atendimento hospitalar local e cobram maior participação financeira do governo estadual no instituto. Eles também classificam como crítica a situação do Iamspe em outras partes do estado.
A página oficial do instituto informa que o atendimento no interior é realizado por meio de unidades próprias e de uma rede credenciada. Entre os serviços oferecidos, estão os Centros de Atendimento Médico Ambulatorial (Ceamas), incluindo uma unidade em Araçatuba. A existência desse atendimento ambulatorial, porém, não significa que haja cobertura hospitalar para todos os procedimentos reivindicados pela categoria.
'Jardineiros de almas'
No Dia do Professor, os coordenadores da Apeoesp deixam uma mensagem aos profissionais da educação, destacando o papel dos educadores na formação humana e na transformação da sociedade.
“Como dedicados jardineiros de almas, os professores regam com saber, adubam com conhecimentos e podam caráter, gentilezas e verdades. Cultivamos porque acreditamos no poder de uma floração capaz de mudar futuros”, afirmam.
A mensagem encerra a reflexão sobre uma profissão que, além de transmitir conhecimento, participa diretamente da formação de crianças, adolescentes e adultos. Para os representantes da entidade, reconhecer a importância dos professores também exige enfrentar os problemas que comprometem suas condições de trabalho, sua saúde e a qualidade da educação pública.
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