A região de Araçatuba deve passar por uma transformação demográfica nas próximas décadas, com a redução da participação de crianças de até 9 anos na população. Projeções da Fundação Seade, divulgadas em outubro de 2026, indicam que, até 2050, todos os municípios da região poderão ter essa faixa etária representando no máximo 10% dos moradores. O levantamento foi divulgado na semana do Dia das Crianças e mostra como a queda da população infantil tende a se espalhar pelo interior paulista.

Atualmente, a maioria dos municípios da região de Araçatuba concentra entre 11% e 12% da população na faixa de 0 a 9 anos, conforme a distribuição apresentada no mapa do estudo. Há, porém, diferenças entre as cidades: Rubiácea é o único município da região que aparece na faixa acima de 13% de participação infantil em 2026. O cenário projetado para 2050 aponta uma redução generalizada dessa proporção, indicando que as crianças deverão representar uma parcela menor dos moradores locais.

A mudança está relacionada à queda da fecundidade, que reduz o número de nascimentos e estreita a base da estrutura etária da população. Na prática, a tendência não significa apenas que haverá menos crianças em números absolutos, mas também que a composição da população regional será diferente. O envelhecimento demográfico pode alterar, ao longo do tempo, a demanda por escolas, creches, atendimento pediátrico e outros serviços voltados à infância.