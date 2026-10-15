A região de Araçatuba deve passar por uma transformação demográfica nas próximas décadas, com a redução da participação de crianças de até 9 anos na população. Projeções da Fundação Seade, divulgadas em outubro de 2026, indicam que, até 2050, todos os municípios da região poderão ter essa faixa etária representando no máximo 10% dos moradores. O levantamento foi divulgado na semana do Dia das Crianças e mostra como a queda da população infantil tende a se espalhar pelo interior paulista.
Atualmente, a maioria dos municípios da região de Araçatuba concentra entre 11% e 12% da população na faixa de 0 a 9 anos, conforme a distribuição apresentada no mapa do estudo. Há, porém, diferenças entre as cidades: Rubiácea é o único município da região que aparece na faixa acima de 13% de participação infantil em 2026. O cenário projetado para 2050 aponta uma redução generalizada dessa proporção, indicando que as crianças deverão representar uma parcela menor dos moradores locais.
A mudança está relacionada à queda da fecundidade, que reduz o número de nascimentos e estreita a base da estrutura etária da população. Na prática, a tendência não significa apenas que haverá menos crianças em números absolutos, mas também que a composição da população regional será diferente. O envelhecimento demográfico pode alterar, ao longo do tempo, a demanda por escolas, creches, atendimento pediátrico e outros serviços voltados à infância.
No cenário estadual, a redução já está em andamento. Segundo a Fundação Seade, São Paulo tinha 5,53 milhões de crianças de 0 a 9 anos em 2010. Em 2026, o contingente caiu para 5,28 milhões, uma redução de 4,6%. A participação desse grupo no total de habitantes passou de 13,4% para 11,6% no mesmo intervalo.
As projeções indicam que o movimento deve continuar nas próximas décadas. Em 2050, o estado deverá ter cerca de 4 milhões de crianças de até 9 anos, aproximadamente 25% a menos do que em 2026. O levantamento também estima que 607 municípios paulistas terão menos de 11% da população nessa faixa etária em 2050, enquanto apenas uma cidade permanecerá com participação de 13% ou mais. Em 2026, eram 169 municípios com menos de 11% e 129 com 13% ou mais.
A diminuição da população infantil poderá trazer consequências para diferentes áreas. Na educação, redes municipais e estaduais poderão precisar rever a distribuição de vagas, turmas e unidades escolares. Na economia, menos crianças podem alterar o consumo de produtos e serviços ligados à infância e, no longo prazo, contribuir para uma redução da população que ingressará no mercado de trabalho. Na área social e da saúde, o desafio será adaptar as políticas públicas a uma população progressivamente mais envelhecida, sem deixar de garantir atendimento adequado às crianças e às famílias. Para os municípios da região de Araçatuba, acompanhar essa transição será importante para planejar investimentos e serviços nas próximas décadas.
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