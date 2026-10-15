Estudantes da região de Araçatuba têm a oportunidade de disputar 280 vagas presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades estão distribuídas entre Araçatuba, Birigui, Auriflama e Guararapes, além de opções de cursos na modalidade de educação a distância.
Em todo o estado de São Paulo, o processo seletivo oferece mais de 89 mil vagas em cursos de ensino médio, formação técnica, ensino integrado e especialização técnica. As oportunidades são distribuídas por mais de 200 cursos, em unidades e classes descentralizadas.
As inscrições devem ser realizadas até 3 de novembro, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 50, e a prova está prevista para 6 de dezembro.
Cursos abrangem diferentes áreas
A oferta em Araçatuba inclui formações em áreas como Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente,
Química e Segurança do Trabalho além do Ensino Médio com ênfase em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática e suas Tecnologias.
Os candidatos podem consultar a relação de cursos por município, unidade de ensino e período antes de escolher a opção desejada.
Como participar
Para concorrer a uma vaga, o interessado deve preencher a inscrição no portal oficial do Vestibulinho das Etecs e efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido.
A consulta antecipada às opções disponíveis é importante para verificar quais cursos são oferecidos em cada cidade e se há vagas no período pretendido.
Os candidatos devem conferir as regras do edital no site https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/, especialmente os requisitos para cada modalidade e os procedimentos para finalizar a inscrição.
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