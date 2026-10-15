Estudantes da região de Araçatuba têm a oportunidade de disputar 280 vagas presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades estão distribuídas entre Araçatuba, Birigui, Auriflama e Guararapes, além de opções de cursos na modalidade de educação a distância.

Em todo o estado de São Paulo, o processo seletivo oferece mais de 89 mil vagas em cursos de ensino médio, formação técnica, ensino integrado e especialização técnica. As oportunidades são distribuídas por mais de 200 cursos, em unidades e classes descentralizadas.

As inscrições devem ser realizadas até 3 de novembro, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 50, e a prova está prevista para 6 de dezembro.

Cursos abrangem diferentes áreas