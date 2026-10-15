Tutores de cães e gatos podem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba para vacinar gratuitamente os animais contra a raiva neste mês de outubro. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h, na sede do órgão.

A vacinação é realizada sem necessidade de agendamento prévio. Para receber a dose, os responsáveis devem levar os animais diretamente ao local durante o horário de funcionamento.

Segundo Guilherme dos Santos, gerente de campo da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), a imunização é uma medida importante para prevenir a doença e proteger tanto os animais quanto a população.

Onde vacinar o animal?