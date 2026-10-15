Tutores de cães e gatos podem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba para vacinar gratuitamente os animais contra a raiva neste mês de outubro. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h, na sede do órgão.
A vacinação é realizada sem necessidade de agendamento prévio. Para receber a dose, os responsáveis devem levar os animais diretamente ao local durante o horário de funcionamento.
Segundo Guilherme dos Santos, gerente de campo da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), a imunização é uma medida importante para prevenir a doença e proteger tanto os animais quanto a população.
Onde vacinar o animal?
O serviço é oferecido na sede do Centro de Controle de Zoonoses, na Rua Dr. Luiz de Almeida, 145, em Araçatuba.
Confira os horários:
- Dias: de segunda a quinta-feira;
- Horário: das 7h30 às 17h;
- Agendamento: não é necessário;
A raiva é uma doença viral grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos. A vacinação dos animais é uma das principais medidas de prevenção.
Antes de se deslocar, os tutores podem confirmar com o CCZ se há alguma orientação específica para a vacinação, como a apresentação de documentos ou cuidados para o transporte dos animais.
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