15 de outubro de 2026
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SAÚDE ANIMAL

Araçatuba oferece vacina antirrábica gratuita para cães e gatos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, sem agendamento, na sede do CCZ.
Atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, sem agendamento, na sede do CCZ.

Tutores de cães e gatos podem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba para vacinar gratuitamente os animais contra a raiva neste mês de outubro. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h, na sede do órgão.

A vacinação é realizada sem necessidade de agendamento prévio. Para receber a dose, os responsáveis devem levar os animais diretamente ao local durante o horário de funcionamento.

Segundo Guilherme dos Santos, gerente de campo da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), a imunização é uma medida importante para prevenir a doença e proteger tanto os animais quanto a população.

Onde vacinar o animal?

O serviço é oferecido na sede do Centro de Controle de Zoonoses, na Rua Dr. Luiz de Almeida, 145, em Araçatuba.

Confira os horários:

  • Dias: de segunda a quinta-feira;
  • Horário: das 7h30 às 17h;
  • Agendamento: não é necessário;

A raiva é uma doença viral grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos. A vacinação dos animais é uma das principais medidas de prevenção.

Antes de se deslocar, os tutores podem confirmar com o CCZ se há alguma orientação específica para a vacinação, como a apresentação de documentos ou cuidados para o transporte dos animais.

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