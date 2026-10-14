A Justiça Eleitoral de Araçatuba iniciou nesta quarta-feira (14) os procedimentos de preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro. Nesta primeira etapa, as equipes realizam a geração das mídias que contêm os sistemas e as informações necessárias para a votação. Já na sexta-feira (16), começa a inserção dos dados nos equipamentos, seguida dos testes e da lacração das urnas.
O trabalho ocorre nas zonas eleitorais do município e faz parte de uma operação realizada em todo o Estado de São Paulo. Ao todo, cerca de 114,5 mil urnas eletrônicas, incluindo os equipamentos de contingência, passarão pelos procedimentos de preparação para o segundo turno.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), todas as etapas devem terminar até 23 de outubro, dois dias antes da votação.
Como funciona a preparação das urnas
A primeira etapa consiste na geração das mídias, dispositivos semelhantes a pen drives que armazenam os sistemas eleitorais e os dados do eleitorado e das candidaturas que disputarão o segundo turno.
Em seguida, a Justiça Eleitoral realiza a chamada carga das urnas, procedimento que consiste na inserção dessas informações nos equipamentos correspondentes a cada seção eleitoral.
Em Araçatuba, essa fase terá início na sexta-feira (16). Durante o trabalho, os servidores também realizam testes para verificar o funcionamento das urnas.
Após a conferência, os equipamentos recebem lacres de segurança produzidos pela Casa da Moeda. Os selos garantem a integridade dos sistemas e arquivos instalados e recebem a assinatura do juiz eleitoral ou da chefia do cartório.
Procedimento pode ser acompanhado pela população
As cerimônias de preparação das urnas são públicas e permitem a fiscalização de representantes de partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades autorizadas.
Além disso, qualquer cidadão pode acompanhar os procedimentos, desde que apresente um documento oficial de identificação com foto.
Os participantes devem assinar uma lista de presença. Eventuais dúvidas ou questionamentos precisam ser apresentados por escrito durante a cerimônia, sem interromper o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral.
As regras de fiscalização seguem as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do TRE-SP.
Urnas serão levadas aos locais de votação na véspera
Depois da preparação e lacração, a Justiça Eleitoral mantém as urnas armazenadas em locais apropriados até o transporte para as seções eleitorais.
A distribuição dos equipamentos ocorrerá na véspera da votação, marcada para domingo, 25 de outubro.
Conforme o TRE-SP, os sistemas são programados para permitir o funcionamento das urnas apenas no dia e no horário estabelecidos para a eleição. Dessa forma, os equipamentos não podem ser utilizados antecipadamente para registrar votos.
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