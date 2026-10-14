A Justiça Eleitoral de Araçatuba iniciou nesta quarta-feira (14) os procedimentos de preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro. Nesta primeira etapa, as equipes realizam a geração das mídias que contêm os sistemas e as informações necessárias para a votação. Já na sexta-feira (16), começa a inserção dos dados nos equipamentos, seguida dos testes e da lacração das urnas.

O trabalho ocorre nas zonas eleitorais do município e faz parte de uma operação realizada em todo o Estado de São Paulo. Ao todo, cerca de 114,5 mil urnas eletrônicas, incluindo os equipamentos de contingência, passarão pelos procedimentos de preparação para o segundo turno.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), todas as etapas devem terminar até 23 de outubro, dois dias antes da votação.

Como funciona a preparação das urnas