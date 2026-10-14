14 de outubro de 2026
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OUTUBRO ROSA

UBSs de Araçatuba abrem sábado para exames de Papanicolau

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Para facilitar o acesso das mulheres que não conseguem procurar atendimento durante o horário comercial, as UBSs urbanas também funcionarão em horário especial entre os dias 19 e 23 de outubro
Para facilitar o acesso das mulheres que não conseguem procurar atendimento durante o horário comercial, as UBSs urbanas também funcionarão em horário especial entre os dias 19 e 23 de outubro

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba estarão abertas neste sábado (17), das 8h às 17h, para a realização gratuita do exame de Papanicolau, utilizado no rastreamento do câncer do colo do útero. A ação integra a campanha Outubro Rosa e não exige agendamento prévio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento é destinado a mulheres de 25 a 64 anos. Para realizar o exame, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS e do CPF.

A orientação da Secretaria é que as pacientes não estejam menstruadas no dia da coleta, evitem relações sexuais nos três dias anteriores e não utilizem pomadas ginecológicas na véspera.

Atendimento até as 22h

Entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23), as UBSs urbanas também terão horário especial para a realização do Papanicolau, com atendimento até as 22h, sem necessidade de agendamento.

A ampliação busca facilitar o acesso de mulheres que não conseguem procurar as unidades durante o horário comercial. A medida não inclui as UBSs da zona rural.

Nos demais dias de outubro, o exame continuará disponível na rede municipal de saúde, inclusive nas oito unidades que funcionam em horário estendido: Morada dos Nobres, Umuarama 2, Nossa Senhora Aparecida, Pedro Perri, Planalto, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José.

Prevenção

Segundo a diretora da Assistência Básica, Regina Holland, o exame permite identificar alterações nas células do colo do útero que podem indicar lesões precursoras do câncer.

“O exame é importante por ser um dos métodos mais eficazes para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Reforçamos que, quando a doença é tratada em sua fase inicial, as chances de cura são muito maiores”, destacou.

Após a coleta, as amostras serão encaminhadas para análise no Instituto de Patologia de Araçatuba (IPAT) ou no laboratório Examinare, parceiros da Prefeitura.

As pacientes que apresentarem alterações nos resultados serão comunicadas e acompanhadas pela rede municipal de saúde.

Mamografias

A campanha Outubro Rosa também prevê a ampliação do acesso à mamografia.

Durante outubro, mulheres de 40 a 74 anos, sem sintomas e que tenham realizado o último exame mais de um ano, podem solicitar agendamento diretamente na UBS mais próxima, sem necessidade de pedido médico, conforme as orientações divulgadas pela Prefeitura.

É necessário apresentar o cartão do SUS e um documento com foto.

Os exames serão realizados durante a semana no Centro de Especialidades Auxilium, na rua Dona Ida, 1.350, bairro Aviação.

No sábado seguinte, dia 24, o Centro também funcionará pela manhã para atender mulheres com mamografias previamente agendadas.

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