As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba estarão abertas neste sábado (17), das 8h às 17h, para a realização gratuita do exame de Papanicolau, utilizado no rastreamento do câncer do colo do útero. A ação integra a campanha Outubro Rosa e não exige agendamento prévio.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento é destinado a mulheres de 25 a 64 anos. Para realizar o exame, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS e do CPF.
A orientação da Secretaria é que as pacientes não estejam menstruadas no dia da coleta, evitem relações sexuais nos três dias anteriores e não utilizem pomadas ginecológicas na véspera.
Atendimento até as 22h
Entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23), as UBSs urbanas também terão horário especial para a realização do Papanicolau, com atendimento até as 22h, sem necessidade de agendamento.
A ampliação busca facilitar o acesso de mulheres que não conseguem procurar as unidades durante o horário comercial. A medida não inclui as UBSs da zona rural.
Nos demais dias de outubro, o exame continuará disponível na rede municipal de saúde, inclusive nas oito unidades que já funcionam em horário estendido: Morada dos Nobres, Umuarama 2, Nossa Senhora Aparecida, Pedro Perri, Planalto, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José.
Prevenção
Segundo a diretora da Assistência Básica, Regina Holland, o exame permite identificar alterações nas células do colo do útero que podem indicar lesões precursoras do câncer.
“O exame é importante por ser um dos métodos mais eficazes para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Reforçamos que, quando a doença é tratada em sua fase inicial, as chances de cura são muito maiores”, destacou.
Após a coleta, as amostras serão encaminhadas para análise no Instituto de Patologia de Araçatuba (IPAT) ou no laboratório Examinare, parceiros da Prefeitura.
As pacientes que apresentarem alterações nos resultados serão comunicadas e acompanhadas pela rede municipal de saúde.
Mamografias
A campanha Outubro Rosa também prevê a ampliação do acesso à mamografia.
Durante outubro, mulheres de 40 a 74 anos, sem sintomas e que tenham realizado o último exame há mais de um ano, podem solicitar agendamento diretamente na UBS mais próxima, sem necessidade de pedido médico, conforme as orientações divulgadas pela Prefeitura.
É necessário apresentar o cartão do SUS e um documento com foto.
Os exames serão realizados durante a semana no Centro de Especialidades Auxilium, na rua Dona Ida, 1.350, bairro Aviação.
No sábado seguinte, dia 24, o Centro também funcionará pela manhã para atender mulheres com mamografias previamente agendadas.
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