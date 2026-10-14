As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba estarão abertas neste sábado (17), das 8h às 17h, para a realização gratuita do exame de Papanicolau, utilizado no rastreamento do câncer do colo do útero. A ação integra a campanha Outubro Rosa e não exige agendamento prévio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento é destinado a mulheres de 25 a 64 anos. Para realizar o exame, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS e do CPF.

A orientação da Secretaria é que as pacientes não estejam menstruadas no dia da coleta, evitem relações sexuais nos três dias anteriores e não utilizem pomadas ginecológicas na véspera.

Atendimento até as 22h