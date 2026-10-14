14 de outubro de 2026
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OUTUBRO ROSA

Polícia Civil ilumina Seccional de rosa e renova fachada da DDM

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Iniciativas em Araçatuba destacam a conscientização sobre o câncer de mama e o acolhimento de mulheres vítimas de violência
Iniciativas em Araçatuba destacam a conscientização sobre o câncer de mama e o acolhimento de mulheres vítimas de violência

A Polícia Civil de Araçatuba aderiu à campanha Outubro Rosa com a iluminação especial da fachada da Delegacia Seccional. O prédio recebeu luzes na cor rosa, símbolo da mobilização pela conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.

A iniciativa busca chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde e a realização de exames conforme as recomendações médicas.

Fachada renovada

Outra novidade é a renovação da fachada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidade especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência.

A mudança busca tornar o ambiente mais acolhedor para quem procura a delegacia em situações de vulnerabilidade.

Embora tenham finalidades diferentes, as duas iniciativas destacam temas relacionados à saúde e à proteção das mulheres.

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