A Polícia Civil de Araçatuba aderiu à campanha Outubro Rosa com a iluminação especial da fachada da Delegacia Seccional. O prédio recebeu luzes na cor rosa, símbolo da mobilização pela conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.
A iniciativa busca chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde e a realização de exames conforme as recomendações médicas.
Fachada renovada
Outra novidade é a renovação da fachada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidade especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência.
A mudança busca tornar o ambiente mais acolhedor para quem procura a delegacia em situações de vulnerabilidade.
Embora tenham finalidades diferentes, as duas iniciativas destacam temas relacionados à saúde e à proteção das mulheres.
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