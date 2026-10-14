A Polícia Civil de Araçatuba aderiu à campanha Outubro Rosa com a iluminação especial da fachada da Delegacia Seccional. O prédio recebeu luzes na cor rosa, símbolo da mobilização pela conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.

A iniciativa busca chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde e a realização de exames conforme as recomendações médicas.

Fachada renovada

Outra novidade é a renovação da fachada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidade especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência.