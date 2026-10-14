O diagnóstico de câncer de mama mudou a maneira como a servidora pública Silvana Modesto de Oliveira, de 48 anos, moradora de Araçatuba, enxerga a vida. Entre a ansiedade provocada pela doença e a esperança na recuperação, ela encontrou na fé, na família e nos amigos forças para enfrentar o tratamento.

Neste Outubro Rosa, Silvana compartilha sua experiência para incentivar outras mulheres a prestar atenção aos sinais do corpo, procurar atendimento médico e não adiar os cuidados com a saúde.

Sua história começou com um sintoma aparentemente inespecífico: um cansaço persistente.

Do cansaço ao diagnóstico