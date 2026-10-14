O diagnóstico de câncer de mama mudou a maneira como a servidora pública Silvana Modesto de Oliveira, de 48 anos, moradora de Araçatuba, enxerga a vida. Entre a ansiedade provocada pela doença e a esperança na recuperação, ela encontrou na fé, na família e nos amigos forças para enfrentar o tratamento.
Neste Outubro Rosa, Silvana compartilha sua experiência para incentivar outras mulheres a prestar atenção aos sinais do corpo, procurar atendimento médico e não adiar os cuidados com a saúde.
Sua história começou com um sintoma aparentemente inespecífico: um cansaço persistente.
Do cansaço ao diagnóstico
Silvana procurou um clínico geral porque não estava se sentindo bem. Os primeiros exames não apresentaram alterações, mas ela continuava desconfiada de que algo estava errado.
“Nós sabemos quando algo não está bem no nosso corpo. Achei que era algo da minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, desconfiava que alguma coisa estava errada”, relembra.
Cerca de três meses depois, percebeu uma alteração na mama e decidiu consultar um mastologista. Uma ultrassonografia identificou vários nódulos, e a biópsia confirmou o diagnóstico de carcinoma mamário invasivo de tipo não especificado.
Diante do resultado, Silvana decidiu concentrar seus esforços na busca pelo tratamento.
Como o médico que a acompanhava estava viajando, procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. A equipe agendou uma consulta para encaminhá-la ao serviço de oncologia.
“Nós queremos viver, mesmo que o diagnóstico não seja favorável. Buscar ajuda o quanto antes é o que realmente garante a nossa recuperação”, afirma.
A espera pela cirurgia
Um dos momentos mais difíceis, segundo Silvana, foi o período de espera pela cirurgia, marcado pela ansiedade e pela incerteza.
“Meus momentos mais difíceis foram até chegar o dia da cirurgia. Causa um pouco de ansiedade e desconforto, mas a gente quer estar curada”, relata.
Com o acompanhamento médico, ela passou a compreender melhor as etapas do tratamento e a importância de considerar as particularidades de cada paciente.
Silvana também destaca os avanços da medicina, incluindo técnicas que permitem preservar a mama quando há indicação clínica.
Fé e mudanças na rotina
Durante o enfrentamento da doença, a servidora pública encontrou na fé e na confiança em Deus uma fonte de esperança.
O diagnóstico também a levou a rever prioridades e dedicar mais atenção à própria saúde.
“Melhorei meus hábitos alimentares e fazer exercício físico é fundamental. Confesso que os exercícios ainda são um desafio para mim, mas estou me esforçando para evoluir”, conta.
A experiência mudou ainda sua maneira de valorizar o tempo e as relações pessoais.
“Com certeza, a gente passa a enxergar o valor de cada momento e a priorizar quem e o que realmente importa na vida”, afirma.
Silvana ressalta que o apoio de familiares, amigos e colegas de trabalho tem sido importante durante o tratamento.
“Manter a calma e ser positiva foi algo que me ajudou. Sou muito grata por ter tido o apoio de pessoas, meus amigos, colegas de trabalho e familiares.”
Atenção aos sinais
A história de Silvana reforça a importância do acompanhamento médico e da investigação de alterações nas mamas.
A mamografia é o principal exame utilizado no rastreamento do câncer de mama, pois pode identificar alterações suspeitas antes do aparecimento de sintomas.
No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento mamográfico bienal para mulheres de 50 a 74 anos. A necessidade de exames fora dessa faixa etária deve ser avaliada individualmente, considerando fatores de risco e orientações médicas.
Caroços nas mamas ou axilas, alterações na pele, mudanças no formato da mama e saída espontânea de secreção pelo mamilo são sinais que precisam de avaliação profissional.
Nem toda alteração indica câncer, mas a investigação permite identificar possíveis problemas e iniciar o tratamento adequado.
“Um passo de cada vez”
Ao falar com mulheres que receberam recentemente o diagnóstico, Silvana reconhece que o medo e a insegurança fazem parte da experiência. Para ela, porém, não é necessário encontrar todas as respostas imediatamente.
“Existe um dia em que parece que a sua vida muda de rumo sem pedir licença. Mas não precisamos ser fortes todos os dias. Você que descobriu recentemente um câncer de mama não precisa entender tudo agora. É um passo de cada vez”, aconselha.
Ela também encontra esperança nas histórias de outras mulheres que enfrentaram a doença.
“A sensação do medo passa quando vemos tantas histórias de superação. A nossa história está sendo escrita e este momento é apenas mais um capítulo, não o fim.”
Neste Outubro Rosa, Silvana espera que seu depoimento ajude outras mulheres a enfrentar o diagnóstico com acolhimento e esperança.
“Que neste Outubro Rosa vocês, mulheres, se sintam acolhidas e tenham certeza de que não estão sozinhas.”
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