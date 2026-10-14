Penápolis recebe, de sexta-feira (16) a domingo (18), a primeira edição do Penápolis Matsuri, festival dedicado à cultura japonesa. O evento será realizado na sede da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Penápolis (Kai-Kan), com apresentações artísticas, música, oficinas e atividades voltadas a diferentes gerações.

A programação integra as comemorações dos 118 anos de Penápolis e dos 118 anos da imigração japonesa no Brasil, celebrados em 2026.

Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Cultural Nipo-Brasileira, o festival busca valorizar as tradições japonesas e destacar a contribuição dos imigrantes e seus descendentes para a formação cultural brasileira.

Tradições e integração