Penápolis recebe, de sexta-feira (16) a domingo (18), a primeira edição do Penápolis Matsuri, festival dedicado à cultura japonesa. O evento será realizado na sede da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Penápolis (Kai-Kan), com apresentações artísticas, música, oficinas e atividades voltadas a diferentes gerações.
A programação integra as comemorações dos 118 anos de Penápolis e dos 118 anos da imigração japonesa no Brasil, celebrados em 2026.
Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Cultural Nipo-Brasileira, o festival busca valorizar as tradições japonesas e destacar a contribuição dos imigrantes e seus descendentes para a formação cultural brasileira.
Tradições e integração
A realização do Penápolis Matsuri partiu de uma iniciativa do vereador Mário Abe, que destinou uma emenda parlamentar para viabilizar o evento.
Durante os três dias, o público poderá acompanhar atividades culturais e oficinas relacionadas às tradições japonesas.
A proposta é aproximar moradores de Penápolis e da região da cultura nipo-brasileira, promovendo o intercâmbio entre gerações e a preservação dos costumes da comunidade.
Local do evento
O festival será realizado no Kai-Kan, localizado na avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, 371, em Penápolis.
As atividades estão previstas para sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18).
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.