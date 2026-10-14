14 de outubro de 2026
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CULTURA JAPONESA

Penápolis recebe primeiro Matsuri com três dias de atrações

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O Penápolis Matsuri será realizado na sede do Kai-Kan, localizada na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, 371, em Penápolis
O Penápolis Matsuri será realizado na sede do Kai-Kan, localizada na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, 371, em Penápolis

Penápolis recebe, de sexta-feira (16) a domingo (18), a primeira edição do Penápolis Matsuri, festival dedicado à cultura japonesa. O evento será realizado na sede da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Penápolis (Kai-Kan), com apresentações artísticas, música, oficinas e atividades voltadas a diferentes gerações.

A programação integra as comemorações dos 118 anos de Penápolis e dos 118 anos da imigração japonesa no Brasil, celebrados em 2026.

Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Cultural Nipo-Brasileira, o festival busca valorizar as tradições japonesas e destacar a contribuição dos imigrantes e seus descendentes para a formação cultural brasileira.

Tradições e integração

A realização do Penápolis Matsuri partiu de uma iniciativa do vereador Mário Abe, que destinou uma emenda parlamentar para viabilizar o evento.

Durante os três dias, o público poderá acompanhar atividades culturais e oficinas relacionadas às tradições japonesas.

A proposta é aproximar moradores de Penápolis e da região da cultura nipo-brasileira, promovendo o intercâmbio entre gerações e a preservação dos costumes da comunidade.

Local do evento

O festival será realizado no Kai-Kan, localizado na avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, 371, em Penápolis.

As atividades estão previstas para sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18).

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