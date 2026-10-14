A Polícia Civil prendeu sete pessoas na manhã desta quarta-feira (14), durante a Operação Xeque-Mate, deflagrada em Araçatuba para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária, além de uma prisão em flagrante.

Segundo o delegado Flávio Miranda, responsável pelas investigações conduzidas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), o trabalho começou há pouco mais de um ano e identificou uma associação criminosa suspeita de atuar na compra, distribuição e comercialização de drogas em diferentes pontos da cidade.

“Existia um fornecedor principal no bairro São Rafael que fazia essa função. Os demais eram fornecedores menores, responsáveis pelo abastecimento das biqueiras”, afirmou o delegado durante entrevista coletiva.