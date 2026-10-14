A Polícia Civil prendeu sete pessoas na manhã desta quarta-feira (14), durante a Operação Xeque-Mate, deflagrada em Araçatuba para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária, além de uma prisão em flagrante.
Segundo o delegado Flávio Miranda, responsável pelas investigações conduzidas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), o trabalho começou há pouco mais de um ano e identificou uma associação criminosa suspeita de atuar na compra, distribuição e comercialização de drogas em diferentes pontos da cidade.
“Existia um fornecedor principal no bairro São Rafael que fazia essa função. Os demais eram fornecedores menores, responsáveis pelo abastecimento das biqueiras”, afirmou o delegado durante entrevista coletiva.
Entre os presos estão cinco homens e duas mulheres. Um dos principais investigados tem 33 anos.
Movimentação de R$ 500 mil
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou movimentações financeiras superiores a R$ 500 mil entre os suspeitos.
A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 300 mil, como parte das medidas destinadas à apuração de possível lavagem de dinheiro.
Durante a operação, os policiais apreenderam dois veículos Jeep Compass, aparelhos celulares e anotações que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.
Suspeita de ligação com o PCC
A Polícia Civil também investiga a possibilidade de que alguns integrantes do grupo tenham ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo o delegado Flávio Miranda, as investigações apontaram uma estrutura de distribuição de drogas que começava na capital paulista e abastecia pontos de venda em Araçatuba.
“Essa droga vinha de São Paulo, chegava nas mãos do principal fornecedor do bairro São Rafael e depois era distribuída aos demais fornecedores até chegar às biqueiras e ao consumidor final”, explicou.
A investigação prossegue para esclarecer a participação de cada suspeito e eventuais vínculos com a organização criminosa.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.