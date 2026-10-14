14 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA NO CAMPO

Irmãos são presos por tentativa de homicídio em Bilac

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Gerente de empresa rural relatou ter sido agredido por dois funcionários com pedaços de madeira e golpes de faca durante discussão
Gerente de empresa rural relatou ter sido agredido por dois funcionários com pedaços de madeira e golpes de faca durante discussão

Dois irmãos foram presos na manhã desta quarta-feira (14), suspeitos de tentar matar o gerente de uma empresa localizada na zona rural de Bilac. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com pedaços de madeira e uma faca durante uma discussão com os dois funcionários.

Os policiais foram acionados depois que o gerente deu entrada no hospital de Bilac com ferimentos provocados por arma branca.

Conforme o relato da vítima, o desentendimento envolveu dois funcionários subordinados a ele. Durante a discussão, os irmãos teriam utilizado pedaços de madeira e uma faca para agredi-lo.

O gerente sofreu ferimentos no ombro, na cabeça e na região axilar esquerda. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade das lesões nem sobre seu estado de saúde.

Prisões

Após serem informados sobre a ocorrência, os policiais militares iniciaram buscas pelos suspeitos.

Os dois irmãos foram encontrados em uma residência em Bilac e conduzidos à Delegacia de Polícia do município.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

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