Dois irmãos foram presos na manhã desta quarta-feira (14), suspeitos de tentar matar o gerente de uma empresa localizada na zona rural de Bilac. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com pedaços de madeira e uma faca durante uma discussão com os dois funcionários.

Os policiais foram acionados depois que o gerente deu entrada no hospital de Bilac com ferimentos provocados por arma branca.

Conforme o relato da vítima, o desentendimento envolveu dois funcionários subordinados a ele. Durante a discussão, os irmãos teriam utilizado pedaços de madeira e uma faca para agredi-lo.