Dois irmãos foram presos na manhã desta quarta-feira (14), suspeitos de tentar matar o gerente de uma empresa localizada na zona rural de Bilac. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com pedaços de madeira e uma faca durante uma discussão com os dois funcionários.
Os policiais foram acionados depois que o gerente deu entrada no hospital de Bilac com ferimentos provocados por arma branca.
Conforme o relato da vítima, o desentendimento envolveu dois funcionários subordinados a ele. Durante a discussão, os irmãos teriam utilizado pedaços de madeira e uma faca para agredi-lo.
O gerente sofreu ferimentos no ombro, na cabeça e na região axilar esquerda. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade das lesões nem sobre seu estado de saúde.
Prisões
Após serem informados sobre a ocorrência, os policiais militares iniciaram buscas pelos suspeitos.
Os dois irmãos foram encontrados em uma residência em Bilac e conduzidos à Delegacia de Polícia do município.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.
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