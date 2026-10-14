Uma mulher de 35 anos, considerada foragida da Justiça, foi presa pela Polícia Militar na manhã de terça-feira (13), em Birigui. Condenada por roubo, ela tinha um mandado de prisão em aberto e ainda precisa cumprir 12 anos, cinco meses e dez dias de pena em regime fechado.

A captura ocorreu durante patrulhamento de policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), da 4ª Companhia, na rua Bandeirantes.

Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram um casal que tentou entrar rapidamente em um imóvel ao perceber a aproximação da equipe. A atitude motivou a abordagem.