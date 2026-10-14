A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou oito propostas durante a 33ª Sessão Ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (13). Entre as matérias estão quatro denominações de ruas, três declarações de utilidade pública e uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município.

A pauta inicial previa dez matérias, mas uma votação foi adiada e um recurso acabou retirado.

Novos nomes para ruas

Quatro projetos aprovados tratam da denominação de vias públicas, três delas no Residencial Vida Nova Araçatuba.