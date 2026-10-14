A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou oito propostas durante a 33ª Sessão Ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (13). Entre as matérias estão quatro denominações de ruas, três declarações de utilidade pública e uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município.
A pauta inicial previa dez matérias, mas uma votação foi adiada e um recurso acabou retirado.
Novos nomes para ruas
Quatro projetos aprovados tratam da denominação de vias públicas, três delas no Residencial Vida Nova Araçatuba.
De autoria do vereador Damião Brito (Rede), um projeto denomina Genilson Xisto a atual Rua 11. Outra proposta, apresentada por João Moreira (PP), atribui à Rua 20 o nome de 2º Tenente Pastor Luiz Manoel da Silva.
A vereadora Sol do Autismo (PL) é autora do projeto que dá à Rua 15 o nome de Sueli Aparecida dos Santos Bezerra Silva.
No Residencial Barcelona II, a Rua 13 recebeu a denominação de Ariovaldo Pinto da Silva, por iniciativa do vereador Fernando Fabris (PL).
Entidades reconhecidas
Os vereadores também aprovaram três projetos que declaram entidades de utilidade pública municipal.
O Centro de Renovação Livres pela Palavra foi contemplado por proposta de Denilson Pichitelli (Republicanos). A Associação Social Aliança de Amor teve o reconhecimento aprovado por iniciativa de João Moreira (PP).
A terceira entidade é a Associação Grupo Hisatugo de Karatê de Araçatuba, contemplada por projeto apresentado por Hideto Honda (PSD).
A declaração de utilidade pública representa o reconhecimento institucional dessas organizações, conforme os critérios estabelecidos pela legislação municipal.
Mudança na Lei Orgânica
Em regime de urgência, a Câmara aprovou, em primeira discussão, uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município apresentada pela vereadora Edna Flor (Podemos).
O texto trata das despesas com pessoal realizadas por organizações da sociedade civil que recebem recursos de emendas parlamentares impositivas.
A proposta estabelece que, para os fins previstos na alteração, os serviços prestados às entidades por pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais (MEIs) não sejam considerados despesas com pessoal.
A matéria ainda depende de nova votação, conforme as exigências para alteração da Lei Orgânica.
Adiamento e retirada
A pedido do vereador Rodrigo Atayde (PRTB), foi adiada por uma sessão a votação do projeto que pretende denominar Plínio de Souza a Rua 12 do Residencial Barcelona II.
Também foi retirado da pauta um recurso apresentado pelo vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos), relacionado a projeto sobre a circulação de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e ciclomotores nas vias públicas.
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