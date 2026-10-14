A cadeia produtiva do leite de Andradina integra o programa SP Produz, iniciativa do Governo de São Paulo voltada ao fortalecimento de atividades econômicas regionais. Classificada como em desenvolvimento, a atividade leiteira do município está entre os setores contemplados pelas ações de organização e incentivo à produção rural.
A iniciativa ganha destaque nesta quarta-feira (14), Dia Nacional da Pecuária, data que chama a atenção para a importância econômica da atividade e para os desafios enfrentados pelos produtores, especialmente os de pequeno porte.
Criado em 2024 e coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o SP Produz busca fortalecer Cadeias Produtivas Locais (CPLs), estimulando a cooperação entre produtores, fornecedores, comerciantes e instituições ligadas a uma mesma atividade.
Produção em Andradina
Segundo o governo estadual, a cadeia produtiva do leite de Andradina está na categoria em desenvolvimento, que prevê avanços na organização dos participantes e na estruturação da atividade.
O programa busca incentivar a qualificação profissional, melhorar a gestão dos negócios, ampliar a produtividade e facilitar o acesso a novos mercados.
O material divulgado pelo Estado, porém, não informa quantos produtores participam da cadeia leiteira de Andradina nem se o município já recebeu recursos financeiros por meio do SP Produz.
Investimentos em outras regiões
Em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, a cadeia produtiva do leite recebeu mais de R$ 700 mil em recursos de fomento. A iniciativa reúne aproximadamente 70 pequenos produtores, que atuam principalmente na produção de leite bovino e na criação de cabras leiteiras.
Segundo Fábio Kazunori Dan, presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, os recursos permitiram investir em qualificação profissional e consultorias nas áreas de comercialização, marketing e gestão financeira.
A experiência é apresentada pelo governo estadual como exemplo de aplicação dos recursos destinados ao fortalecimento das cadeias produtivas locais.
Crédito para produtores
Além do SP Produz, pequenos empreendedores rurais podem recorrer ao Banco do Povo Paulista, que oferece linhas de microcrédito de R$ 200 a R$ 21 mil, com juros a partir de 0,35% ao mês, conforme as condições do programa.
Os financiamentos podem ser utilizados para aquisição de animais, insumos e equipamentos, além de investimentos na ampliação das atividades produtivas, observadas as regras de cada linha.
Entre janeiro de 2023 e setembro de 2026, o Banco do Povo registrou 1.601 operações destinadas à criação de animais de diferentes espécies, com desembolsos superiores a R$ 28,5 milhões em todo o Estado.
Para solicitar o financiamento, o interessado deve exercer atividade produtiva em município atendido pelo programa, atender aos critérios cadastrais e concluir a qualificação empreendedora exigida.
O Banco do Povo possui mais de 570 unidades em São Paulo. Os endereços e as condições de financiamento podem ser consultados nos canais oficiais do programa.
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