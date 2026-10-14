A cadeia produtiva do leite de Andradina integra o programa SP Produz, iniciativa do Governo de São Paulo voltada ao fortalecimento de atividades econômicas regionais. Classificada como em desenvolvimento, a atividade leiteira do município está entre os setores contemplados pelas ações de organização e incentivo à produção rural.

A iniciativa ganha destaque nesta quarta-feira (14), Dia Nacional da Pecuária, data que chama a atenção para a importância econômica da atividade e para os desafios enfrentados pelos produtores, especialmente os de pequeno porte.

Criado em 2024 e coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o SP Produz busca fortalecer Cadeias Produtivas Locais (CPLs), estimulando a cooperação entre produtores, fornecedores, comerciantes e instituições ligadas a uma mesma atividade.

Produção em Andradina