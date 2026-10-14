A Praça Moura Andrade, em Andradina, receberá nesta sexta-feira (16), a partir das 20h, um evento com coroação de miss e desfile de moda infantil. A programação contará com a participação do ex-BBB e DJ Eliéser Ambrósio.

Durante a cerimônia, Paula Falcão receberá os títulos de Miss Turismo São Paulo 2026 e Miss Brasil Turismo 2026, segundo os organizadores.

O evento também terá o Andradina Fashion Baby & Kids, desfile com participantes de 1 a 13 anos, que apresentarão roupas da coleção primavera-verão.