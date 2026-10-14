14 de outubro de 2026
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MODA E TURISMO

Andradina terá coroação de miss e desfile infantil nesta sexta

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento na Praça Moura Andrade começa às 20h; programação inclui entrega de títulos de turismo, apresentação de moda infantil e participação de ex-BBB
Evento na Praça Moura Andrade começa às 20h; programação inclui entrega de títulos de turismo, apresentação de moda infantil e participação de ex-BBB

A Praça Moura Andrade, em Andradina, receberá nesta sexta-feira (16), a partir das 20h, um evento com coroação de miss e desfile de moda infantil. A programação contará com a participação do ex-BBB e DJ Eliéser Ambrósio.

Durante a cerimônia, Paula Falcão receberá os títulos de Miss Turismo São Paulo 2026 e Miss Brasil Turismo 2026, segundo os organizadores.

O evento também terá o Andradina Fashion Baby & Kids, desfile com participantes de 1 a 13 anos, que apresentarão roupas da coleção primavera-verão.

A organização do desfile é de Betto Brasil e da Onix Model, agência e escola de modelos e atores. De acordo com os responsáveis, foram disponibilizadas 30 vagas para crianças interessadas em participar.

A programação é promovida pelo Food Park Amigos e pela Fênix Eventos, com apoio da Prefeitura de Andradina, por meio das secretarias municipais de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude e de Turismo.

O evento está previsto para começar às 20h, na Praça Moura Andrade, no Centro da cidade.

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