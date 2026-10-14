A Câmara Municipal de Birigui aprovou, na noite desta terça-feira (13), um repasse extraordinário de R$ 5 milhões à Santa Casa de Misericórdia. A proposta foi uma das quatro aprovadas durante a 26ª Sessão Ordinária, que também autorizou a destinação de R$ 200 mil a entidades socioassistenciais.

O repasse ao hospital está previsto no Projeto de Lei nº 80/2026, encaminhado pelo Executivo, e será utilizado para custear despesas essenciais da instituição, como salários, encargos trabalhistas e previdenciários, serviços médicos e aquisição de oxigênio medicinal.

Segundo a justificativa apresentada pela Prefeitura, o convênio regular com a Santa Casa, no valor mensal de R$ 930.529, não recebe reajuste desde setembro de 2016. A administração municipal informa que a folha líquida de pagamento do hospital gira em torno de R$ 1,5 milhão por mês.