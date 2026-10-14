A Câmara Municipal de Birigui aprovou, na noite desta terça-feira (13), um repasse extraordinário de R$ 5 milhões à Santa Casa de Misericórdia. A proposta foi uma das quatro aprovadas durante a 26ª Sessão Ordinária, que também autorizou a destinação de R$ 200 mil a entidades socioassistenciais.
O repasse ao hospital está previsto no Projeto de Lei nº 80/2026, encaminhado pelo Executivo, e será utilizado para custear despesas essenciais da instituição, como salários, encargos trabalhistas e previdenciários, serviços médicos e aquisição de oxigênio medicinal.
Segundo a justificativa apresentada pela Prefeitura, o convênio regular com a Santa Casa, no valor mensal de R$ 930.529, não recebe reajuste desde setembro de 2016. A administração municipal informa que a folha líquida de pagamento do hospital gira em torno de R$ 1,5 milhão por mês.
A subvenção extraordinária será repassada em três parcelas, mediante prestação de contas. O Plano de Trabalho apresentado pela instituição recebeu parecer favorável do Conselho Municipal de Saúde.
Homenagem a medalhista
A sessão foi marcada por uma homenagem ao biriguiense Kevin Gabriel Gonçalves Silva, que representou o Brasil na WorldSkills Shanghai 2026, competição internacional de educação profissional realizada na China.
A homenagem foi proposta pelo vereador Tody da Unidiesel (Avante), por meio de uma Moção de Congratulações.
Nascido em Birigui, em 2006, Kevin iniciou sua formação profissional no Senai, passando pela área de confecção de calçados e por cursos de manutenção eletroeletrônica.
Posteriormente, participou de competições profissionais na modalidade Energias Renováveis, avançando pelas seletivas estaduais e nacionais até conquistar uma vaga na competição internacional.
Em Xangai, enfrentou quatro dias de provas, distribuídas em sete módulos, e conquistou uma medalha.
Após a homenagem, a sessão foi suspensa momentaneamente para que o jovem pudesse registrar o reconhecimento ao lado de familiares.
Recursos para entidades sociais
Os vereadores também aprovaram o Projeto de Lei nº 78/2026, que autoriza o repasse de R$ 200 mil provenientes de emenda parlamentar federal a quatro entidades socioassistenciais.
Cada instituição receberá R$ 50 mil: Instituto de Promoção e Inclusão Social (IPIS), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Recanto do Vovô e Abrigo Vó Tereza.
Os recursos serão utilizados no custeio dos serviços prestados pelas organizações.
Centro de Convenções
Outra proposta aprovada foi o Projeto de Lei nº 79/2026, que altera as regras de utilização do Centro de Convenções e Eventos Anderson Pontes.
A nova legislação permitirá, em determinadas situações, que o pagamento pelo uso do espaço seja realizado por meio do fornecimento de bens, equipamentos ou execução de melhorias no próprio imóvel.
A modalidade dependerá de avaliação do interesse público, comprovação de vantagem econômica, pesquisa de preços e procedimento administrativo.
O projeto também estabelece critérios para a aplicação das receitas obtidas com a utilização do Centro de Convenções, mantendo a destinação aos fundos municipais de Cultura e Turismo.
Indenização de desapropriação
A Câmara aprovou ainda o Projeto de Lei nº 52/2026, que modifica a legislação referente à indenização pela desapropriação de uma área utilizada na regularização de uma via marginal à Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461).
A alteração permite que o saldo da indenização, de R$ 39.271,81, seja pago em dinheiro, mediante solicitação do interessado e concordância da administração municipal.
O valor está registrado como Restos a Pagar Processados desde 2015.
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