Birigui se prepara para receber mais de 360 pilotos na 61ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputada entre os dias 16 e 28 de novembro, no Speed Park. A competição reunirá participantes de diferentes regiões do País e movimentará o kartódromo internacional durante quase duas semanas.
Organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o campeonato terá disputas divididas em dois grupos. O primeiro reunirá categorias com motores de dois tempos, enquanto o segundo será destinado às classes de quatro tempos.
A programação inclui treinos, tomadas de tempo, baterias classificatórias, Super Classificatória e finais, com a definição dos campeões brasileiros das diferentes categorias.
Pista de 1.214 metros
As provas serão realizadas no circuito de 1.214 metros do Speed Park, em configuração no sentido anti-horário.
O kartódromo já recebeu edições do Campeonato Brasileiro em 2020 e 2024 e voltará a sediar a competição nacional neste ano.
A estrutura, homologada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), dispõe de instalações para pilotos, equipes e público.
Preparação para o campeonato
O Circuito Paulista de Kart tem utilizado o mesmo traçado previsto para o Brasileiro, permitindo que pilotos e equipes conheçam as características da pista antes da competição.
O campeonato reunirá desde jovens pilotos em formação até competidores de categorias mais experientes.
Além da movimentação esportiva, a realização do evento deverá atrair equipes, familiares e profissionais ligados ao automobilismo, com reflexos esperados nos setores de hospedagem, alimentação e serviços de Birigui e região.
A expectativa é de que a cidade volte a se destacar no calendário nacional do kartismo, com disputas que definirão títulos brasileiros em diferentes categorias.
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