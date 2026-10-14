Birigui se prepara para receber mais de 360 pilotos na 61ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputada entre os dias 16 e 28 de novembro, no Speed Park. A competição reunirá participantes de diferentes regiões do País e movimentará o kartódromo internacional durante quase duas semanas.

Organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o campeonato terá disputas divididas em dois grupos. O primeiro reunirá categorias com motores de dois tempos, enquanto o segundo será destinado às classes de quatro tempos.

A programação inclui treinos, tomadas de tempo, baterias classificatórias, Super Classificatória e finais, com a definição dos campeões brasileiros das diferentes categorias.

Pista de 1.214 metros