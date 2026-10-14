14 de outubro de 2026
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BIRIGUI

Dois são presos suspeitos de torturar adolescente de 14 anos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Veículo que teira sido usado para levar o adolescente
Veículo que teira sido usado para levar o adolescente

A Polícia Civil prendeu temporariamente, na manhã desta quarta-feira (14), dois homens investigados por envolvimento na tortura de um adolescente de 14 anos, em Birigui. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do município e também resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, os policiais apreenderam um aparelho celular e um veículo que, segundo as investigações, pode ter sido utilizado na prática do crime. Um terceiro investigado não foi localizado e permanece sendo procurado.

O caso é investigado em inquérito conduzido pela Polícia Civil de Birigui, sob responsabilidade do delegado Danilo Buck de Albuquerque.

Adolescente teria sido levado à força

Segundo as informações reunidas pela investigação, o episódio ocorreu em 22 de setembro. O adolescente teria sido abordado em uma via pública por pessoas que o acusavam de ter alguma relação com o desaparecimento de um cavalo.

Ainda conforme a apuração policial, o garoto teria sido colocado à força dentro de um veículo e levado para uma região rural. No local, teria sido submetido a agressões com o objetivo de fazê-lo confessar um suposto furto ou indicar onde estaria o animal.

A investigação aponta ainda que a violência teria se agravado durante o episódio. Em determinado momento, o adolescente teria sido amarrado e arrastado pelo veículo.

O garoto conseguiu escapar depois que a corda utilizada para prendê-lo se rompeu.

Operação prende dois suspeitos

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar três pessoas que estariam relacionadas ao caso. A Justiça autorizou a prisão temporária dos investigados e a realização das buscas.

Na manhã desta quarta-feira, os policiais localizaram dois deles em suas respectivas residências e efetuaram as prisões.

Um terceiro suspeito não foi encontrado durante a operação e continua sendo procurado pelas autoridades.

Além das prisões, os investigadores recolheram um celular e um veículo que poderá ter sido utilizado na ocorrência. Os materiais deverão passar por perícia e podem contribuir para a produção de novas provas.

A Polícia Civil continua realizando diligências para esclarecer todos os detalhes do caso, identificar a participação individual de cada investigado e verificar se outras pessoas tiveram envolvimento na violência contra o adolescente.

Os dois homens permanecerão à disposição da Justiça. As prisões são temporárias e os investigados são considerados suspeitos até eventual condenação definitiva.

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