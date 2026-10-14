A Polícia Civil prendeu temporariamente, na manhã desta quarta-feira (14), dois homens investigados por envolvimento na tortura de um adolescente de 14 anos, em Birigui. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do município e também resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, os policiais apreenderam um aparelho celular e um veículo que, segundo as investigações, pode ter sido utilizado na prática do crime. Um terceiro investigado não foi localizado e permanece sendo procurado.

O caso é investigado em inquérito conduzido pela Polícia Civil de Birigui, sob responsabilidade do delegado Danilo Buck de Albuquerque.

Adolescente teria sido levado à força