14 de outubro de 2026
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JUSSARA

Homem é preso após ameaçar mulher de morte com faca no pescoço

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Vítima relatou à Polícia Militar que foi ameaçada durante ocorrência no bairro Jussara
Vítima relatou à Polícia Militar que foi ameaçada durante ocorrência no bairro Jussara

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (13), suspeito de ameaçar uma mulher de morte com uma faca encostada no pescoço dela, no bairro Jussara, em Araçatuba. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de violência doméstica.

Segundo o relato da vítima aos policiais, o homem fez ameaças de morte e encostou uma faca de cozinha no pescoço dela. Questionado pela equipe, ele admitiu ter utilizado a faca durante a ameaça.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. A faca foi apreendida, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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