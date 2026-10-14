Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (13), suspeito de ameaçar uma mulher de morte com uma faca encostada no pescoço dela, no bairro Jussara, em Araçatuba. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de violência doméstica.

Segundo o relato da vítima aos policiais, o homem fez ameaças de morte e encostou uma faca de cozinha no pescoço dela. Questionado pela equipe, ele admitiu ter utilizado a faca durante a ameaça.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. A faca foi apreendida, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.