14 de outubro de 2026
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MAIS DE 900 EM 2026

Araçatuba registra mais de 100 casos com escorpiões em setembro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Número caiu em relação ao mesmo mês de 2025
Número caiu em relação ao mesmo mês de 2025

Araçatuba registrou 110 acidentes com escorpiões em setembro de 2026, segundo dados da série histórica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O balanço foi divulgado nesta semana e mostra que o município teve oito ocorrências a menos do que no mesmo mês do ano passado, quando foram contabilizados 118 casos.

A diferença representa uma redução de aproximadamente 6,8% na comparação entre os dois períodos. Apesar da queda mensal, os registros mostram que os acidentes continuam sendo uma preocupação para a saúde pública.

De acordo com a planilha atualizada em 9 de outubro, Araçatuba acumulava 903 ocorrências em 2026. O total inclui os registros contabilizados até o início de outubro, quando foram anotados outros 18 acidentes.

Os dados também mostram que agosto terminou com 109 acidentes, enquanto julho registrou 98. Em setembro, o número subiu para 110, mantendo os registros mensais acima de uma centena.

Cuidados para evitar acidentes

A prevenção inclui manter quintais e terrenos limpos, evitar o acúmulo de entulho, folhas secas e materiais de construção, além de vedar frestas e ralos que possam servir de abrigo para os animais.

Também é importante sacudir roupas e calçados antes de utilizá-los e manter camas e berços afastados das paredes.

Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. A atenção deve ser redobrada quando a vítima é uma criança, especialmente menores de 10 anos, grupo com maior risco de desenvolver complicações graves.

Não se deve fazer cortes ou tentar sugar o veneno. A avaliação médica é fundamental para determinar o tratamento adequado.

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