Araçatuba registrou 110 acidentes com escorpiões em setembro de 2026, segundo dados da série histórica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O balanço foi divulgado nesta semana e mostra que o município teve oito ocorrências a menos do que no mesmo mês do ano passado, quando foram contabilizados 118 casos.
A diferença representa uma redução de aproximadamente 6,8% na comparação entre os dois períodos. Apesar da queda mensal, os registros mostram que os acidentes continuam sendo uma preocupação para a saúde pública.
De acordo com a planilha atualizada em 9 de outubro, Araçatuba acumulava 903 ocorrências em 2026. O total inclui os registros contabilizados até o início de outubro, quando foram anotados outros 18 acidentes.
Os dados também mostram que agosto terminou com 109 acidentes, enquanto julho registrou 98. Em setembro, o número subiu para 110, mantendo os registros mensais acima de uma centena.
Cuidados para evitar acidentes
A prevenção inclui manter quintais e terrenos limpos, evitar o acúmulo de entulho, folhas secas e materiais de construção, além de vedar frestas e ralos que possam servir de abrigo para os animais.
Também é importante sacudir roupas e calçados antes de utilizá-los e manter camas e berços afastados das paredes.
Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. A atenção deve ser redobrada quando a vítima é uma criança, especialmente menores de 10 anos, grupo com maior risco de desenvolver complicações graves.
Não se deve fazer cortes ou tentar sugar o veneno. A avaliação médica é fundamental para determinar o tratamento adequado.
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