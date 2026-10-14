Araçatuba registrou 110 acidentes com escorpiões em setembro de 2026, segundo dados da série histórica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O balanço foi divulgado nesta semana e mostra que o município teve oito ocorrências a menos do que no mesmo mês do ano passado, quando foram contabilizados 118 casos.

A diferença representa uma redução de aproximadamente 6,8% na comparação entre os dois períodos. Apesar da queda mensal, os registros mostram que os acidentes continuam sendo uma preocupação para a saúde pública.

De acordo com a planilha atualizada em 9 de outubro, Araçatuba acumulava 903 ocorrências em 2026. O total inclui os registros contabilizados até o início de outubro, quando foram anotados outros 18 acidentes.