Uma jovem de 22 anos procurou a Polícia Civil para denunciar uma suposta ofensa racial ocorrida na noite de sexta-feira (9), no bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba. O caso foi registrado por volta das 23h15 e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
Segundo o relato apresentado à polícia, a vítima caminhava com uma vizinha até um trailer para comprar um refrigerante. Durante o caminho de volta, ela teria sido abordada verbalmente por dois moradores da região: uma jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos.
Conforme a denúncia, a mulher de 18 anos teria dirigido à vítima a expressão racista “macaca”. Já o adolescente teria feito gestos com a intenção de ridicularizá-la.
A jovem de 22 anos e a vizinha, apontada como testemunha da situação, teriam questionado os envolvidos sobre o comportamento. De acordo com o registro policial, os dois negaram as acusações. A situação evoluiu para uma discussão, e a vítima afirmou que procuraria a Polícia Civil para formalizar a denúncia.
Investigação
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. Como o caso também envolve um adolescente, a situação foi comunicada ao promotor responsável pela Vara da Infância e Juventude.
O registro foi encaminhado à unidade policial competente para dar continuidade às apurações. Até o momento, as informações disponíveis se baseiam no relato apresentado pela vítima, e as circunstâncias do episódio deverão ser esclarecidas durante a investigação.
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