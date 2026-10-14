Uma jovem de 22 anos procurou a Polícia Civil para denunciar uma suposta ofensa racial ocorrida na noite de sexta-feira (9), no bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba. O caso foi registrado por volta das 23h15 e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Segundo o relato apresentado à polícia, a vítima caminhava com uma vizinha até um trailer para comprar um refrigerante. Durante o caminho de volta, ela teria sido abordada verbalmente por dois moradores da região: uma jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos.

Conforme a denúncia, a mulher de 18 anos teria dirigido à vítima a expressão racista “macaca”. Já o adolescente teria feito gestos com a intenção de ridicularizá-la.