O derramamento de óleo de um caminhão provocou transtornos no trânsito da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, na tarde de terça-feira (13).
O líquido se espalhou pela pista e deixou o trecho escorregadio. Durante a ocorrência, alguns veículos que passavam pelo local perderam a aderência e rodaram na faixa de rolamento.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego precisou ser desviado para a via marginal próxima à Avenida José Munia. A mudança no fluxo contribuiu para a formação de um congestionamento no trecho.
Para reduzir o risco provocado pelo líquido espalhado no asfalto, foi utilizado pó de serra sobre a área atingida.
O derramamento exigiu atenção dos motoristas que passavam pela rodovia e provocou alterações na circulação de veículos durante o atendimento.
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