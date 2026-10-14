O derramamento de óleo de um caminhão provocou transtornos no trânsito da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, na tarde de terça-feira (13).

O líquido se espalhou pela pista e deixou o trecho escorregadio. Durante a ocorrência, alguns veículos que passavam pelo local perderam a aderência e rodaram na faixa de rolamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego precisou ser desviado para a via marginal próxima à Avenida José Munia. A mudança no fluxo contribuiu para a formação de um congestionamento no trecho.