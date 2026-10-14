14 de outubro de 2026
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TRECHO DA REGIÃO

Óleo derramado na BR-153 provoca acidentes e congestionamento

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária Federal
Veículos derraparam após vazamento de caminhão em trecho de São José do Rio Preto.
Veículos derraparam após vazamento de caminhão em trecho de São José do Rio Preto.

O derramamento de óleo de um caminhão provocou transtornos no trânsito da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, na tarde de terça-feira (13).

O líquido se espalhou pela pista e deixou o trecho escorregadio. Durante a ocorrência, alguns veículos que passavam pelo local perderam a aderência e rodaram na faixa de rolamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego precisou ser desviado para a via marginal próxima à Avenida José Munia. A mudança no fluxo contribuiu para a formação de um congestionamento no trecho.

Para reduzir o risco provocado pelo líquido espalhado no asfalto, foi utilizado pó de serra sobre a área atingida.

O derramamento exigiu atenção dos motoristas que passavam pela rodovia e provocou alterações na circulação de veículos durante o atendimento.

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