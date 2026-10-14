A manutenção preventiva em equipamentos elétricos da estação de captação de água do Ribeirão Baixotes pode afetar o abastecimento em diferentes bairros de Birigui nesta quarta-feira (14).
O serviço está programado para ocorrer das 9h às 15h e prevê a troca de componentes antigos e desgastados da cabine elétrica dos transformadores. Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura, a intervenção busca aumentar a segurança do sistema e proteger os motores e as bombas utilizados na captação da água enviada à estação de tratamento.
A estrutura atendida pela manutenção responde por aproximadamente 65% da água fornecida ao município. Por esse motivo, a orientação é que os moradores economizem água durante o período dos trabalhos, priorizando o consumo e outras necessidades essenciais.
A possibilidade de impacto no abastecimento abrange bairros e regiões como:
Centro;
Jardim Nossa Senhora de Fátima;
Vila Giampietro;
Jardim Tropical;
Vila do Chafariz;
Patrimônio Santo Antônio;
Jardim Toselar;
Residencial Alvorada;
Jardim Marister;
Jardim Vista Alegre;
Jardim Europa;
Jardim Guaropé;
Vale do Sol;
Vila Staff;
Vila Cortelazzi;
Jardim Pérola;
Jardim Morumbi;
Vila Gardenal;
Vila Pontes;
Vila Troncoso;
Jardim Santa Isabel;
Jardim Mavan;
Jardim Estoril;
Stábile e adjacências;
Icaray;
Jardim Bela Vista;
Jardim Nova Era;
Vila Saudades;
Residencial Pedro Marin Berbel;
Residencial Eurico Caetano;
Novo Jardim Stábile;
Vila Izabel Marin.
A manutenção tem como objetivo reduzir riscos de falhas nos equipamentos e contribuir para a continuidade do fornecimento de água. Como pode haver reflexos no abastecimento, a recomendação é evitar desperdícios antes e durante a execução do serviço.
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