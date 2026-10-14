14 de outubro de 2026
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BAIXOTES

Manutenção pode afetar 65% do abastecimento de água em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Serviço será realizado das 9h às 15h e pode atingir bairros das regiões Norte e Sul
Serviço será realizado das 9h às 15h e pode atingir bairros das regiões Norte e Sul

A manutenção preventiva em equipamentos elétricos da estação de captação de água do Ribeirão Baixotes pode afetar o abastecimento em diferentes bairros de Birigui nesta quarta-feira (14).

O serviço está programado para ocorrer das 9h às 15h e prevê a troca de componentes antigos e desgastados da cabine elétrica dos transformadores. Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura, a intervenção busca aumentar a segurança do sistema e proteger os motores e as bombas utilizados na captação da água enviada à estação de tratamento.

A estrutura atendida pela manutenção responde por aproximadamente 65% da água fornecida ao município. Por esse motivo, a orientação é que os moradores economizem água durante o período dos trabalhos, priorizando o consumo e outras necessidades essenciais.

A possibilidade de impacto no abastecimento abrange bairros e regiões como:

Centro;

Jardim Nossa Senhora de Fátima;

Vila Giampietro;

Jardim Tropical;

Vila do Chafariz;

Patrimônio Santo Antônio;

Jardim Toselar;

Residencial Alvorada;

Jardim Marister;

Jardim Vista Alegre;

Jardim Europa;

Jardim Guaropé;

Vale do Sol;

Vila Staff;

Vila Cortelazzi;

Jardim Pérola;

Jardim Morumbi;

Vila Gardenal;

Vila Pontes;

Vila Troncoso;

Jardim Santa Isabel;

Jardim Mavan;

Jardim Estoril;

Stábile e adjacências;

Icaray;

Jardim Bela Vista;

Jardim Nova Era;

Vila Saudades;

Residencial Pedro Marin Berbel;

Residencial Eurico Caetano;

Novo Jardim Stábile;

Vila Izabel Marin.

A manutenção tem como objetivo reduzir riscos de falhas nos equipamentos e contribuir para a continuidade do fornecimento de água. Como pode haver reflexos no abastecimento, a recomendação é evitar desperdícios antes e durante a execução do serviço.

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