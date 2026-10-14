A manutenção preventiva em equipamentos elétricos da estação de captação de água do Ribeirão Baixotes pode afetar o abastecimento em diferentes bairros de Birigui nesta quarta-feira (14).

O serviço está programado para ocorrer das 9h às 15h e prevê a troca de componentes antigos e desgastados da cabine elétrica dos transformadores. Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura, a intervenção busca aumentar a segurança do sistema e proteger os motores e as bombas utilizados na captação da água enviada à estação de tratamento.

A estrutura atendida pela manutenção responde por aproximadamente 65% da água fornecida ao município. Por esse motivo, a orientação é que os moradores economizem água durante o período dos trabalhos, priorizando o consumo e outras necessidades essenciais.