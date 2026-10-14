A tragédia que matou cinco pessoas em um grave acidente na Rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu, mobilizou familiares e amigos em Birigui e Araçatuba. Entre as vítimas, estão três integrantes de uma mesma família que morava em Birigui: Cláudia Alice Cordeiro Araújo, de 31 anos; o filho dela, Arthur Miguel Cordeiro Silva, de 4; e o padrasto de Cláudia, João Aparecido Soares Rodrigues, de 51.
O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (12), durante o retorno da família de Bastos para Birigui. O grupo havia viajado para visitar amigos e, durante a viagem de volta, o carro em que estavam apresentou problemas mecânicos.
A reportagem da Folha da Região esteve no velório em Birigui na noite de terça-feira (13) e conversou com familiares das vítimas. As filhas de João Aparecido e o genro dele relataram à reportagem detalhes sobre a viagem e sobre a ajuda prestada por conhecidos da família.
Segundo o relato obtido pela reportagem, Jonathan de Oliveira Romero, de 38 anos, e Alex Luís Corrêa da Silva, de 37, teriam ido até Bastos para ajudar no retorno da família a Birigui, depois que o veículo utilizado inicialmente apresentou problemas.
Jonathan seria conhecido da família e teria seguido até Bastos acompanhado de Alex para buscar Cláudia, o filho dela, o padrasto e a filha adolescente de 12 anos.
Avó permaneceu em Bastos
De acordo com as informações apuradas, como o veículo utilizado para o retorno não comportava todos os passageiros, a avó de Cláudia, que também é mãe de João Aparecido, decidiu permanecer na casa dos amigos em Bastos.
Cláudia, Arthur, João Aparecido e a adolescente seguiram viagem com Jonathan e Alex em direção a Birigui.
Durante o trajeto, porém, o carro se envolveu em uma colisão frontal com uma caminhonete na SP-325, em Piacatu.
João Aparecido, Cláudia e Arthur chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Bilac, mas não resistiram aos ferimentos.
Jonathan e Alex, que segundo os familiares estavam ajudando no transporte do grupo de volta a Birigui, também morreram em decorrência dos ferimentos.
Amigo é velado em Araçatuba
O corpo de uma das vítimas que estava no veículo e que também seria amigo da família, segundo as informações repassadas pelos familiares à reportagem, está sendo velado em Araçatuba.
A família explicou à Folha da Região que ele teria acompanhado Jonathan na viagem até Bastos para buscar os parentes e ajudar no retorno para Birigui.
Adolescente permanece internada
A filha adolescente de Cláudia, de 12 anos, também estava no automóvel e sobreviveu ao acidente.
Ela foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Araçatuba. Em nota divulgada nesta terça-feira (13), o hospital informou que a menina permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado clínico grave e instável, em razão de politraumatismo.
Cinco mortos
Ao todo, cinco pessoas morreram na ocorrência: Cláudia Alice Cordeiro Araújo, Arthur Miguel Cordeiro Silva, João Aparecido Soares Rodrigues, Jonathan de Oliveira Romero e Alex Luís Corrêa da Silva.
Outras três pessoas ficaram feridas.
Na caminhonete estavam um homem, de 61 anos, e uma mulher, de 28. A passageira foi encaminhada para atendimento na Santa Casa de Araçatuba e recebeu alta na manhã de terça-feira. O estado de saúde do motorista não havia sido divulgado até a última atualização.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.
No local do acidente, foram encontradas latinhas de cerveja. Até o momento, porém, não há confirmação de que qualquer um dos ocupantes tenha consumido bebida alcoólica antes da batida.
As causas da colisão ainda deverão ser esclarecidas pela investigação e por eventuais exames periciais.
Velórios
Os corpos das vítimas estão sendo velados na Capela Cardassi, em Birigui. Os quatro caixões permanecem lacrados.
Os sepultamentos estão inicialmente previstos para ocorrer às 8h e às 14h desta quarta-feira (14). No entanto, segundo apurado pela reportagem, os horários poderão ser antecipados, conforme a liberação e os procedimentos necessários.
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