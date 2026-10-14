A tragédia que matou cinco pessoas em um grave acidente na Rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu, mobilizou familiares e amigos em Birigui e Araçatuba. Entre as vítimas, estão três integrantes de uma mesma família que morava em Birigui: Cláudia Alice Cordeiro Araújo, de 31 anos; o filho dela, Arthur Miguel Cordeiro Silva, de 4; e o padrasto de Cláudia, João Aparecido Soares Rodrigues, de 51.

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (12), durante o retorno da família de Bastos para Birigui. O grupo havia viajado para visitar amigos e, durante a viagem de volta, o carro em que estavam apresentou problemas mecânicos.

A reportagem da Folha da Região esteve no velório em Birigui na noite de terça-feira (13) e conversou com familiares das vítimas. As filhas de João Aparecido e o genro dele relataram à reportagem detalhes sobre a viagem e sobre a ajuda prestada por conhecidos da família.