A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta quarta-feira (14), durante a Operação Xeque-Mate, deflagrada em Araçatuba para investigar suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Um sexto investigado é procurado.

A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba.

Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão. Todas as buscas foram cumpridas, enquanto cinco dos seis investigados com prisão decretada foram localizados e detidos.