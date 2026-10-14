14 de outubro de 2026
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XEQUE-MATE

Operação contra o tráfico prende cinco em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil cumpriu 17 mandados de busca e apreensão; Justiça também autorizou bloqueio de bens e valores de até R$ 300 mil
Polícia Civil cumpriu 17 mandados de busca e apreensão; Justiça também autorizou bloqueio de bens e valores de até R$ 300 mil

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta quarta-feira (14), durante a Operação Xeque-Mate, deflagrada em Araçatuba para investigar suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Um sexto investigado é procurado.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba.

Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão. Todas as buscas foram cumpridas, enquanto cinco dos seis investigados com prisão decretada foram localizados e detidos.

As equipes continuam as diligências para encontrar o sexto suspeito.

Veículo e celulares apreendidos

Durante a operação, os investigadores apreenderam um Jeep Compass, aparelhos celulares e outros materiais que poderão contribuir para o andamento das investigações.

Segundo a Polícia Civil, a ação é resultado de uma investigação sobre a possível atuação de um grupo criminoso envolvido na compra, distribuição e comercialização de entorpecentes.

Os policiais também apuram movimentações financeiras suspeitas que podem estar relacionadas às atividades investigadas.

Bloqueio de bens

Além das prisões e buscas, a Justiça autorizou medidas cautelares patrimoniais, incluindo o bloqueio e a indisponibilidade de bens e valores até o limite de R$ 300 mil.

A medida busca preservar recursos que possam ter ligação com os crimes investigados.

Ao todo, 19 equipes policiais participaram da Operação Xeque-Mate.

Os materiais apreendidos serão analisados pelos investigadores e poderão ser submetidos a exames periciais. A Polícia Civil pretende identificar a participação de cada suspeito, esclarecer as movimentações financeiras e verificar a possível existência de outros envolvidos.

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