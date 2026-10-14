A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta quarta-feira (14), durante a Operação Xeque-Mate, deflagrada em Araçatuba para investigar suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Um sexto investigado é procurado.
A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba.
Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão. Todas as buscas foram cumpridas, enquanto cinco dos seis investigados com prisão decretada foram localizados e detidos.
As equipes continuam as diligências para encontrar o sexto suspeito.
Veículo e celulares apreendidos
Durante a operação, os investigadores apreenderam um Jeep Compass, aparelhos celulares e outros materiais que poderão contribuir para o andamento das investigações.
Segundo a Polícia Civil, a ação é resultado de uma investigação sobre a possível atuação de um grupo criminoso envolvido na compra, distribuição e comercialização de entorpecentes.
Os policiais também apuram movimentações financeiras suspeitas que podem estar relacionadas às atividades investigadas.
Bloqueio de bens
Além das prisões e buscas, a Justiça autorizou medidas cautelares patrimoniais, incluindo o bloqueio e a indisponibilidade de bens e valores até o limite de R$ 300 mil.
A medida busca preservar recursos que possam ter ligação com os crimes investigados.
Ao todo, 19 equipes policiais participaram da Operação Xeque-Mate.
Os materiais apreendidos serão analisados pelos investigadores e poderão ser submetidos a exames periciais. A Polícia Civil pretende identificar a participação de cada suspeito, esclarecer as movimentações financeiras e verificar a possível existência de outros envolvidos.
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