A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta terça-feira (13), a partir das 19h, sessão ordinária com cinco projetos de autoria do Executivo na pauta. Entre as propostas estão três pedidos de suplementação orçamentária que, juntos, somam R$ 445.906,04.

O maior valor, de R$ 350 mil, consta da Mensagem nº 187 e prevê o remanejamento de recursos para a Secretaria Municipal de Obras.

A Mensagem nº 185 solicita a abertura de crédito de R$ 88.290,26 para a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o objetivo de desenvolver uma solução educacional.