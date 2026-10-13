13 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PAUTA LEGISLATIVA

Câmara de Penápolis vota projetos que somam R$ 445,9 mil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Sessão desta terça-feira (13) terá cinco propostas do Executivo; vereadores também prestarão homenagens a duas profissionais da educação
Sessão desta terça-feira (13) terá cinco propostas do Executivo; vereadores também prestarão homenagens a duas profissionais da educação

A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta terça-feira (13), a partir das 19h, sessão ordinária com cinco projetos de autoria do Executivo na pauta. Entre as propostas estão três pedidos de suplementação orçamentária que, juntos, somam R$ 445.906,04.

O maior valor, de R$ 350 mil, consta da Mensagem 187 e prevê o remanejamento de recursos para a Secretaria Municipal de Obras.

A Mensagem 185 solicita a abertura de crédito de R$ 88.290,26 para a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o objetivo de desenvolver uma solução educacional.

a Mensagem 186 prevê R$ 7.615,78 para a compra de uma impressora multifuncional a laser colorida destinada à Prefeitura.

Outras propostas

Os vereadores também deverão analisar a Mensagem 80, que autoriza a reversão de lotes comerciais para uso residencial no Residencial Rosa Alberton.

Outra proposta, a Mensagem 182, trata da reestruturação do Conselho Municipal de Cultura de Penápolis.

Homenagens à educação

Além das votações, a sessão terá homenagens a duas profissionais da rede de ensino.

Neusa Rodrigues Sanches, da Escola Estadual Luiz Chrisostomo de Oliveira, receberá o título de Professora do Ano.

Lúcia Cristina Quintaes Gonçalves, do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Prof. Francisco Dráusio Ferreira, no bairro Gualter Monteiro, será homenageada com o título de Educadora do Ano.

As duas profissionais foram escolhidas por votação entre integrantes de suas respectivas categorias, sob coordenação do Conselho Municipal de Educação.

Transmissão

A sessão começa às 19h, com transmissão pela TV Câmara, nos canais 14 da TV a cabo e 8.3 da TV digital aberta, além do Facebook, YouTube e site oficial do Legislativo.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários