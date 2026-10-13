A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta terça-feira (13), a partir das 19h, sessão ordinária com cinco projetos de autoria do Executivo na pauta. Entre as propostas estão três pedidos de suplementação orçamentária que, juntos, somam R$ 445.906,04.
O maior valor, de R$ 350 mil, consta da Mensagem nº 187 e prevê o remanejamento de recursos para a Secretaria Municipal de Obras.
A Mensagem nº 185 solicita a abertura de crédito de R$ 88.290,26 para a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o objetivo de desenvolver uma solução educacional.
Já a Mensagem nº 186 prevê R$ 7.615,78 para a compra de uma impressora multifuncional a laser colorida destinada à Prefeitura.
Outras propostas
Os vereadores também deverão analisar a Mensagem nº 80, que autoriza a reversão de lotes comerciais para uso residencial no Residencial Rosa Alberton.
Outra proposta, a Mensagem nº 182, trata da reestruturação do Conselho Municipal de Cultura de Penápolis.
Homenagens à educação
Além das votações, a sessão terá homenagens a duas profissionais da rede de ensino.
Neusa Rodrigues Sanches, da Escola Estadual Luiz Chrisostomo de Oliveira, receberá o título de Professora do Ano.
Lúcia Cristina Quintaes Gonçalves, do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Prof. Francisco Dráusio Ferreira, no bairro Gualter Monteiro, será homenageada com o título de Educadora do Ano.
As duas profissionais foram escolhidas por votação entre integrantes de suas respectivas categorias, sob coordenação do Conselho Municipal de Educação.
Transmissão
A sessão começa às 19h, com transmissão pela TV Câmara, nos canais 14 da TV a cabo e 8.3 da TV digital aberta, além do Facebook, YouTube e site oficial do Legislativo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.