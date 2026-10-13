Um homem acusado de tentar matar a própria esposa e um vizinho que interveio para impedir agressões contra ela será julgado nesta quinta-feira (15), no Fórum de Araçatuba. A sessão do Tribunal do Júri está prevista para começar às 9h.

O réu, Reginaldo Ferreira da Fonseca, responde por tentativa de feminicídio contra a esposa e tentativa de homicídio contra o vizinho. Os crimes teriam ocorrido na noite de 26 de dezembro de 2024, em um conjunto habitacional da CDHU, no bairro Panorama, onde o casal residia.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a discussão começou depois que o acusado decidiu sair para beber e quis que a esposa o acompanhasse. Diante da recusa, ele teria iniciado uma sequência de agressões.