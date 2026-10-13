Um homem acusado de tentar matar a própria esposa e um vizinho que interveio para impedir agressões contra ela será julgado nesta quinta-feira (15), no Fórum de Araçatuba. A sessão do Tribunal do Júri está prevista para começar às 9h.
O réu, Reginaldo Ferreira da Fonseca, responde por tentativa de feminicídio contra a esposa e tentativa de homicídio contra o vizinho. Os crimes teriam ocorrido na noite de 26 de dezembro de 2024, em um conjunto habitacional da CDHU, no bairro Panorama, onde o casal residia.
Segundo a denúncia do Ministério Público, a discussão começou depois que o acusado decidiu sair para beber e quis que a esposa o acompanhasse. Diante da recusa, ele teria iniciado uma sequência de agressões.
Ainda conforme a acusação, a mulher foi atingida com socos, tapas e chutes, além de ter a cabeça batida contra uma parede. As agressões teriam se prolongado por horas.
Vizinho tentou intervir
Ao ouvir os pedidos de socorro, um vizinho foi até o apartamento para tentar proteger a mulher.
De acordo com a denúncia, ele entrou em luta corporal com Reginaldo, que teria pegado uma faca e tentado atingir tanto a esposa quanto o homem que procurava ajudá-la.
A chegada da Polícia Militar teria impedido a continuidade da ação. O acusado foi preso em flagrante, e a faca apontada como utilizada na ocorrência foi apreendida.
A mulher foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba.
Acusações
O Ministério Público sustenta que a tentativa de feminicídio ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, em razão da condição de mulher da vítima.
Em relação ao vizinho, a acusação é de tentativa de homicídio. Segundo a denúncia, o réu teria tentado matá-lo durante a intervenção para proteger a mulher.
No julgamento, os jurados deverão analisar as provas e decidir se o acusado é responsável pelos crimes que lhe são atribuídos.
A sessão está marcada para as 9h e será aberta ao público.
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