Uma idosa sofreu uma fratura na região do joelho após ser atropelada por um carro que invadiu a calçada na região da rua Floriano Peixoto, em Araçatuba, no início da tarde desta terça-feira (13). Um homem que também estava no passeio público foi atingido e precisou de atendimento médico.

Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois pedestres estavam na calçada quando foram surpreendidos pelo automóvel, que avançou sobre o passeio com as quatro rodas e só parou depois de atingir uma árvore.

O acidente ocorreu em uma região com concentração de clínicas médicas e grande circulação de pedestres, incluindo idosos.

Vítimas socorridas