Uma idosa sofreu uma fratura na região do joelho após ser atropelada por um carro que invadiu a calçada na região da rua Floriano Peixoto, em Araçatuba, no início da tarde desta terça-feira (13). Um homem que também estava no passeio público foi atingido e precisou de atendimento médico.
Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois pedestres estavam na calçada quando foram surpreendidos pelo automóvel, que avançou sobre o passeio com as quatro rodas e só parou depois de atingir uma árvore.
O acidente ocorreu em uma região com concentração de clínicas médicas e grande circulação de pedestres, incluindo idosos.
Vítimas socorridas
Antes da chegada das equipes de emergência, pessoas que estavam nas proximidades, incluindo funcionários de estabelecimentos comerciais, prestaram auxílio às vítimas.
Imagens compartilhadas em grupos de mensagens mostram a movimentação de pessoas no local enquanto aguardavam o socorro.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. As duas vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Araçatuba.
Segundo informações do hospital, a mulher sofreu uma fratura na região do joelho. O homem também passou por avaliação médica, mas não apresentou fraturas.
Até por volta das 15h, ambos permaneciam em atendimento, com quadro clínico considerado estável.
Causas serão investigadas
Quando a reportagem esteve no local, pouco depois das 14h, a equipe da Polícia Militar que havia atendido a ocorrência já havia deixado a área. O automóvel também havia sido retirado.
Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre a identidade do motorista nem sobre as circunstâncias que levaram o veículo a avançar sobre a calçada.
As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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