Subiu de quatro para cinco o número de mortos na colisão frontal entre um Chevrolet Corsa e uma caminhonete Toyota Hilux, ocorrida na tarde desta segunda-feira (12), em Piacatu. A quinta morte foi confirmada nesta terça-feira (13), após uma das vítimas não resistir aos ferimentos.
Conforme noticiado anteriormente pela Folha da Região, o balanço inicial apontava quatro mortos, entre eles uma criança, e quatro feridos. Com a atualização, são cinco vítimas fatais e três sobreviventes.
O acidente aconteceu por volta das 13h25, no quilômetro 1 da Estrada Domingos Antunes Guimarães, na saída de Piacatu para Rinópolis, nas proximidades da Chácara da Prefeitura.
A força do impacto deixou vítimas presas às ferragens e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias e serviços de emergência de municípios da região.
Vítimas identificadas
As cinco vítimas fatais foram identificadas como Jonathan de Oliveira Romero, de 38 anos; Cláudia Alice Cordeiro Araújo, de 31; Arthur Miguel, de 4 anos, filho de Cláudia; João Aparecido Soares Rodrigues, de 51; e Alex Luiz Correia, de 37 anos.
Todos estavam no Chevrolet Corsa, conduzido por Jonathan. Entre as vítimas estão Cláudia e seu filho Arthur.
Segundo as informações divulgadas, três vítimas morreram após serem encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Bilac, incluindo a criança. Outras duas mortes foram registradas no Pronto-Socorro Municipal de Birigui.
Entre os sobreviventes, uma adolescente de 12 anos e uma mulher foram encaminhadas à Santa Casa de Araçatuba, com relatos de ferimentos graves. O estado de saúde atualizado das vítimas ainda precisa ser confirmado.
Velórios
Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, quatro das cinco vítimas fatais deverão ser veladas em Birigui. O velório de Alex Luiz Correia está previsto para Araçatuba.
Até a última informação obtida, os horários e locais das cerimônias não haviam sido confirmados. Os corpos permaneciam no Instituto Médico-Legal (IML) na manhã desta terça-feira, aguardando os procedimentos de liberação.
Investigação
As circunstâncias da colisão ainda serão esclarecidas pelas autoridades. Os levantamentos periciais deverão auxiliar na reconstituição da dinâmica do acidente.
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