Subiu de quatro para cinco o número de mortos na colisão frontal entre um Chevrolet Corsa e uma caminhonete Toyota Hilux, ocorrida na tarde desta segunda-feira (12), em Piacatu. A quinta morte foi confirmada nesta terça-feira (13), após uma das vítimas não resistir aos ferimentos.

Conforme noticiado anteriormente pela Folha da Região, o balanço inicial apontava quatro mortos, entre eles uma criança, e quatro feridos. Com a atualização, são cinco vítimas fatais e três sobreviventes.

O acidente aconteceu por volta das 13h25, no quilômetro 1 da Estrada Domingos Antunes Guimarães, na saída de Piacatu para Rinópolis, nas proximidades da Chácara da Prefeitura.