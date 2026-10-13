Uma recém-nascida de apenas 23 dias foi socorrida por policiais militares após se engasgar com leite na madrugada desta terça-feira (13), na região do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba. Acionada para atender à ocorrência, a equipe realizou manobras de desobstrução das vias aéreas e conseguiu fazer com que a criança retomasse a consciência.
Depois do atendimento inicial, a bebê foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, acompanhada pelos responsáveis, para passar por exames complementares.
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