Os interessados podem se inscrever pela internet até as 10h do dia 22 de outubro de 2026, considerando o horário de Brasília. A organização do concurso está sob responsabilidade da Fênix Assessoria e Consultoria em Concursos Públicos.

A Prefeitura de General Salgado, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público destinado a profissionais da área da Educação. O processo seletivo prevê cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com remunerações que chegam a R$ 6.319,48.

O edital contempla cinco funções, todas voltadas à área educacional e com exigência de formação de nível superior.

Para o cargo de Diretor de Escola, a remuneração prevista é de R$ 6.319,48, com jornada de 40 horas semanais. É necessário ter licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área da Educação, além de pelo menos oito anos de experiência efetiva no magistério.

A função de Professor Coordenador oferece salário de R$ 5.725,06 para uma jornada de 40 horas por semana. Entre os requisitos estão formação em Pedagogia ou Normal Superior, ou pós-graduação na área educacional, além de no mínimo três anos de exercício efetivo no magistério no campo de atuação.