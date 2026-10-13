A Prefeitura de General Salgado, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público destinado a profissionais da área da Educação. O processo seletivo prevê cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com remunerações que chegam a R$ 6.319,48.
Os interessados podem se inscrever pela internet até as 10h do dia 22 de outubro de 2026, considerando o horário de Brasília. A organização do concurso está sob responsabilidade da Fênix Assessoria e Consultoria em Concursos Públicos.
Os cargos disponíveis
O edital contempla cinco funções, todas voltadas à área educacional e com exigência de formação de nível superior.
Para o cargo de Diretor de Escola, a remuneração prevista é de R$ 6.319,48, com jornada de 40 horas semanais. É necessário ter licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área da Educação, além de pelo menos oito anos de experiência efetiva no magistério.
A função de Professor Coordenador oferece salário de R$ 5.725,06 para uma jornada de 40 horas por semana. Entre os requisitos estão formação em Pedagogia ou Normal Superior, ou pós-graduação na área educacional, além de no mínimo três anos de exercício efetivo no magistério no campo de atuação.
Para Professor Auxiliar I, o pagamento previsto é de R$ 27,58 por hora-aula, com jornada de 30 horas semanais. A exigência é licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior.
Já os cargos de Professor Auxiliar II — Língua Portuguesa e Professor Auxiliar II — Matemática oferecem remuneração de R$ 28,46 por hora-aula, também com jornada de 30 horas semanais.
No caso da vaga de Língua Portuguesa, é exigida licenciatura plena em Letras, com habilitação na disciplina. Para Matemática, o requisito é licenciatura plena na área.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da organizadora, a Fênix Concursos, entre as 10h do dia 8 de outubro e as 10h de 22 de outubro de 2026. (https://portal.fenix.selecao.site/edital/ver/132)
Após preencher o formulário eletrônico, o candidato deverá emitir o boleto e realizar o pagamento dentro do prazo estabelecido. A taxa de inscrição é de R$ 100 para todos os cargos. Conforme as informações do edital fornecidas, não há previsão de isenção total ou parcial da taxa.
Quando será a prova?
A prova objetiva está prevista para o dia 22 de novembro de 2026, das 8h às 11h. Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação com pelo menos 30 minutos de antecedência.
O edital retificado e consolidado reúne as regras do concurso, incluindo os requisitos de formação, as atribuições dos cargos e as condições de participação. Por isso, os interessados devem consultar o documento completo antes de concluir a inscrição.
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