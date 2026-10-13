Fiéis participaram de missas, procissões e manifestações de fé nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, em municípios da região de Araçatuba. A data, dedicada à padroeira do Brasil, foi marcada por celebrações religiosas e atividades tradicionais que reuniram comunidades católicas.
Em Bento de Abreu, a programação incluiu a tradicional Caminhada da Padroeira, com a presença de devotos e grupos de cavalgada. Já em Piacatu, fiéis percorreram ruas da cidade em uma procissão em homenagem à santa.
Em Araçatuba, diferentes paróquias realizaram celebrações ao longo do dia. Entre elas, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, que promoveu uma missa especial. O município também abriga a Catedral dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que tem a padroeira como referência central de sua devoção.
Em Birigui, as quatro paróquias da cidade também tiveram atividades religiosas. Na Paróquia São Brás, grupos de oração e terço se reuniram pela manhã, em uma programação que incluiu missa e procissão. Na Paróquia Imaculada Conceição, a comunidade dedicada a padroeira do Brasil localizada na Vila Xavier, realizou a tradicional celebração em homenagem a Nossa Senhora.
Devoção e tradição
A devoção a Nossa Senhora Aparecida está ligada a um episódio ocorrido em 1717, quando pescadores encontraram uma imagem da santa no Rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, no interior paulista. O relato se tornou um dos principais marcos da religiosidade católica no país e deu origem a um dos maiores centros de peregrinação religiosa do Brasil, em Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil em 1930. O dia 12 de outubro passou a ser celebrado nacionalmente como uma data de homenagem à santa, reunindo fiéis em igrejas, santuários e manifestações públicas de fé.
Durante as celebrações na Basílica de Aparecida, o arcebispo de Aparecida também chamou a atenção para questões sociais, com referências ao desarmamento e à necessidade de olhar para a população em situação de pobreza.
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