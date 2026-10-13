Fiéis participaram de missas, procissões e manifestações de fé nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, em municípios da região de Araçatuba. A data, dedicada à padroeira do Brasil, foi marcada por celebrações religiosas e atividades tradicionais que reuniram comunidades católicas.

Em Bento de Abreu, a programação incluiu a tradicional Caminhada da Padroeira, com a presença de devotos e grupos de cavalgada. Já em Piacatu, fiéis percorreram ruas da cidade em uma procissão em homenagem à santa.

Em Araçatuba, diferentes paróquias realizaram celebrações ao longo do dia. Entre elas, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, que promoveu uma missa especial. O município também abriga a Catedral dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que tem a padroeira como referência central de sua devoção.