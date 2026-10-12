Uma mulher de 29 anos procurou a Polícia Civil após um homem supostamente exibir as partes íntimas diante dela, na tarde de domingo (11), no bairro Alto da Boa Vista, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada na calçada, em frente à residência onde mora, quando percebeu um homem nas proximidades. Ao olhar na direção dele, o indivíduo teria abaixado a bermuda e mostrado as partes íntimas.

O episódio ocorreu próximo a uma área de lazer onde uma festa era realizada desde o dia anterior.