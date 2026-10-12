12 de outubro de 2026
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Mulher denuncia homem que mostrou partes íntimas em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Caso ocorreu no bairro Alto da Boa Vista, próximo a uma área de lazer onde havia uma festa; testemunha confirmou o relato à polícia
Caso ocorreu no bairro Alto da Boa Vista, próximo a uma área de lazer onde havia uma festa; testemunha confirmou o relato à polícia

Uma mulher de 29 anos procurou a Polícia Civil após um homem supostamente exibir as partes íntimas diante dela, na tarde de domingo (11), no bairro Alto da Boa Vista, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada na calçada, em frente à residência onde mora, quando percebeu um homem nas proximidades. Ao olhar na direção dele, o indivíduo teria abaixado a bermuda e mostrado as partes íntimas.

O episódio ocorreu próximo a uma área de lazer onde uma festa era realizada desde o dia anterior.

Um homem que estava na área externa da residência também teria presenciado a cena e confirmado à polícia o relato da mulher.

Ainda conforme o registro, outro rapaz chamou o suspeito para entrar na área de lazer. Os dois entraram no imóvel e fecharam o portão.

Identificação

A vítima forneceu à polícia características que podem auxiliar na identificação do suspeito. Ele foi descrito como branco, com aparência de aproximadamente 27 anos, usando boné azul, óculos de grau e bermuda branca.

O boletim também menciona a possibilidade de existirem câmeras de segurança nas proximidades, cujas imagens poderão auxiliar na investigação.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar o suspeito.

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