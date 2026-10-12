Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de domingo (11), em Birigui, durante uma abordagem da Ronda Ostensiva Municipal (Romo), da Guarda Civil Municipal (GCM). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, relacionado a um artigo do Código Penal que precisa ser esclarecido.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas municipais Jardim e Polisel seguiam para o Parque do Povo quando avistaram uma Honda Fan preta sem placa de identificação, no cruzamento da rua Bento da Cruz com a avenida João Cernak.

O condutor carregava uma bolsa utilizada para entregas. A equipe realizou a abordagem na avenida João Cernak, nas proximidades do número 876.