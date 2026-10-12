Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, e outras quatro ficaram feridas em uma colisão frontal na tarde desta segunda-feira (12), em Piacatu. O acidente aconteceu por volta das 13h25, no quilômetro 1 da Estrada Domingos Antunes Guimarães, na saída para Rinópolis.
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, várias vítimas ficaram presas às ferragens, exigindo a mobilização de equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias de municípios vizinhos e outros serviços de emergência.
Mortes confirmadas
De acordo com a atualização da ocorrência, cinco vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Bilac. Três morreram, incluindo uma criança, enquanto outras duas estavam em estado gravíssimo.
O Pronto-Socorro Municipal de Birigui recebeu outras três vítimas. Uma delas morreu, outra estava em estado gravíssimo e a terceira apresentava quadro grave.
Ao todo, o balanço preliminar aponta quatro mortes e quatro feridos, sendo três em estado gravíssimo e um em estado grave.
Resgate mobilizou equipes da região
A colisão ocorreu nas proximidades da Chácara da Prefeitura, na estrada que liga Piacatu a Rinópolis.
Devido à gravidade do acidente e ao número de vítimas, equipes de emergência de diferentes municípios foram acionadas para o atendimento e transporte dos feridos.
Até a última atualização, não haviam sido divulgadas as identidades das vítimas nem as circunstâncias que provocaram a colisão.
A ocorrência permanecia em andamento, e o balanço poderia sofrer alterações.
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