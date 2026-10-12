Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, e outras quatro ficaram feridas em uma colisão frontal na tarde desta segunda-feira (12), em Piacatu. O acidente aconteceu por volta das 13h25, no quilômetro 1 da Estrada Domingos Antunes Guimarães, na saída para Rinópolis.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, várias vítimas ficaram presas às ferragens, exigindo a mobilização de equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias de municípios vizinhos e outros serviços de emergência.

Mortes confirmadas

De acordo com a atualização da ocorrência, cinco vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Bilac. Três morreram, incluindo uma criança, enquanto outras duas estavam em estado gravíssimo.