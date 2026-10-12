A Prefeitura de Araçatuba recebeu uma nova ambulância para ampliar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O veículo, avaliado em R$ 323.037, foi entregue pelo Ministério da Saúde no dia 1º de outubro, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2025.

A nova ambulância é uma Unidade de Suporte Básico de Vida (USB), destinada ao atendimento de urgências e emergências. Com a ampliação, o SAMU passará a contar com três ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado.

Nova ambulância tem equipamentos de emergência

O veículo é uma Renault Master Grand Furgão L2H2, ano/modelo 2027, equipada com motor 2.3 a diesel de 150 cavalos. Além disso, possui capacidade de carga de aproximadamente 2,1 toneladas.