A Prefeitura de Araçatuba recebeu uma nova ambulância para ampliar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O veículo, avaliado em R$ 323.037, foi entregue pelo Ministério da Saúde no dia 1º de outubro, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2025.
A nova ambulância é uma Unidade de Suporte Básico de Vida (USB), destinada ao atendimento de urgências e emergências. Com a ampliação, o SAMU passará a contar com três ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado.
Nova ambulância tem equipamentos de emergência
O veículo é uma Renault Master Grand Furgão L2H2, ano/modelo 2027, equipada com motor 2.3 a diesel de 150 cavalos. Além disso, possui capacidade de carga de aproximadamente 2,1 toneladas.
A ambulância conta com sistema de oxigênio, aspirador e desfibrilador, entre outros equipamentos para atendimento pré-hospitalar.
No entanto, a unidade não funciona como UTI móvel, já que pertence à categoria de suporte básico. Sua utilização será voltada exclusivamente às ocorrências de urgência e emergência, e não ao transporte convencional de pacientes.
Ambulância deve ser habilitada em até 90 dias
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a nova ambulância ainda precisa passar pelo processo de habilitação do Ministério da Saúde. O prazo previsto no termo de doação é de até 90 dias após a entrega.
Após essa etapa, o veículo poderá entrar em operação. A equipe será formada por profissionais de enfermagem e motorista socorrista.
A secretária municipal de Saúde, Lucilla Bistaffa, destacou que a aquisição representa um reforço na estrutura de atendimento à população.
“A chegada dessa ambulância amplia a frota do SAMU e vai reforçar a estrutura de atendimento de urgência e emergência do município”, afirmou.
Segundo a secretária, a ampliação permitirá que o serviço conte com quatro ambulâncias, sendo três de suporte básico e uma de suporte avançado.
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