Uma ocorrência envolvendo animais soltos em via pública terminou com a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, neste domingo (11), em Nova Luzitânia. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32, munições e outros materiais.
A ocorrência começou por volta das 11h34, na Rua Bahia, no Centro da cidade. Inicialmente, os policiais receberam uma denúncia sobre animais que estariam soltos na rua e apresentariam comportamento agressivo.
A equipe localizou o proprietário e o orientou a comparecer ao endereço para recolher os animais.
Policiais encontraram munições em veículo
Posteriormente, o homem chegou ao local dirigindo um Volkswagen Gol. Durante a fiscalização, os militares constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido e apresentava bloqueio na documentação.
Por isso, os policiais determinaram a remoção do automóvel ao pátio. Durante a vistoria, encontraram 14 munições calibre .22, que o motorista afirmou serem de sua propriedade.
Em seguida, com autorização do homem, os agentes realizaram buscas em uma residência. No imóvel, encontraram dois cartuchos deflagrados calibre .36 e um cano de carabina, escondidos em um colchão de um quarto nos fundos.
Homem fugiu pulando muros de residências
Durante a ocorrência, o suspeito pediu para ir aos fundos do imóvel, alegando que precisava fornecer água aos animais.
No entanto, ele aproveitou a oportunidade para fugir, pulando os muros de residências vizinhas.
Os policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o homem nas proximidades da garagem da Prefeitura Municipal.
Diante da tentativa de fuga e do risco de nova evasão, os militares utilizaram algemas.
Revólver foi encontrado na casa da mãe
Após a captura, os policiais seguiram até a residência da mãe do suspeito, onde ele costumava passar as noites.
Com autorização da moradora, registrada em vídeo, a equipe realizou buscas no quarto utilizado pelo homem.
Durante a vistoria, os agentes encontraram um revólver calibre .32 dentro de uma gaveta.
Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de um revólver, 16 munições e cartuchos de diferentes calibres, um cano de carabina e uma balança de precisão.
Suspeito pagou fiança e foi liberado
Após receber voz de prisão, o homem passou por atendimento médico no Pronto-Socorro de Auriflama. Segundo a Polícia Militar, a avaliação não constatou lesões corporais.
Posteriormente, os agentes o encaminharam ao Plantão Policial, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
A Polícia Civil estabeleceu fiança no valor de um salário mínimo. O homem realizou o pagamento e, após prestar depoimento, foi liberado.
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