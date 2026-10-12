Uma ocorrência envolvendo animais soltos em via pública terminou com a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, neste domingo (11), em Nova Luzitânia. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32, munições e outros materiais.

A ocorrência começou por volta das 11h34, na Rua Bahia, no Centro da cidade. Inicialmente, os policiais receberam uma denúncia sobre animais que estariam soltos na rua e apresentariam comportamento agressivo.

A equipe localizou o proprietário e o orientou a comparecer ao endereço para recolher os animais.

Policiais encontraram munições em veículo