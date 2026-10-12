A Polícia Militar Rodoviária registrou 78 autuações de trânsito durante a Operação Direção Segura, realizada entre sexta-feira (9) e domingo (11), durante a Festa do Peão de Guaraçaí. A fiscalização teve como principal objetivo combater a combinação de álcool e direção.
A operação ocorreu na rodovia de acesso SPA-615/300, na altura do quilômetro 3,2, durante as três noites do evento.
Segundo o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), os policiais fiscalizaram 117 veículos e realizaram 2.191 testes passivos de alcoolemia, além de oito testes ativos.
Fiscalização registrou 78 infrações
Durante a operação, os policiais aplicaram 78 autuações por diferentes irregularidades de trânsito.
Desse total, 12 ocorreram com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê penalidades para motoristas que se recusam a realizar o teste do bafômetro ou outros procedimentos de fiscalização de alcoolemia.
Além disso, os agentes registraram outras 66 autuações, incluindo infrações relacionadas ao artigo 167 do CTB, que trata da falta de uso do cinto de segurança.
Nenhum acidente foi registrado
Apesar do movimento de veículos provocado pela Festa do Peão, a Polícia Militar Rodoviária informou que não houve registro de acidentes de trânsito envolvendo frequentadores do evento durante a operação.
A fiscalização buscou identificar condutores sob efeito de álcool e prevenir ocorrências nas vias de acesso à festa.
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