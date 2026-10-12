A Polícia Militar Rodoviária registrou 78 autuações de trânsito durante a Operação Direção Segura, realizada entre sexta-feira (9) e domingo (11), durante a Festa do Peão de Guaraçaí. A fiscalização teve como principal objetivo combater a combinação de álcool e direção.

A operação ocorreu na rodovia de acesso SPA-615/300, na altura do quilômetro 3,2, durante as três noites do evento.

Segundo o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), os policiais fiscalizaram 117 veículos e realizaram 2.191 testes passivos de alcoolemia, além de oito testes ativos.