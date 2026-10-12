Uma motocicleta foi flagrada a 247 km/h na tarde deste sábado (10), durante uma fiscalização de velocidade na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui. O registro ocorreu durante a Operação Padroeira 2026, realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

O radar registrou a motocicleta trafegando a uma velocidade quase três vezes superior ao limite permitido no trecho, que é de 90 km/h.

Além disso, a velocidade registrada ultrapassou em 157 km/h o máximo estabelecido para a rodovia.