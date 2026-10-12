12 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
IMPRUDÊNCIA

Radar flagra motocicleta a quase 250 km/h em rodovia de Birigui

Por Vitor Moretti/Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o excesso de velocidade configura infração gravíssima, com multa multiplicada por três, no valor de R$ 880,41
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o excesso de velocidade configura infração gravíssima, com multa multiplicada por três, no valor de R$ 880,41

Uma motocicleta foi flagrada a 247 km/h na tarde deste sábado (10), durante uma fiscalização de velocidade na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui. O registro ocorreu durante a Operação Padroeira 2026, realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

O radar registrou a motocicleta trafegando a uma velocidade quase três vezes superior ao limite permitido no trecho, que é de 90 km/h.

Além disso, a velocidade registrada ultrapassou em 157 km/h o máximo estabelecido para a rodovia.

Infração prevê multa de R$ 880,41

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o excesso de velocidade configura infração gravíssima, com multa multiplicada por três, no valor de R$ 880,41.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também prevê a suspensão do direito de dirigir para quem ultrapassa o limite de velocidade em mais de 50%.

Nesse caso, o motociclista trafegava aproximadamente 174% acima da velocidade máxima permitida.

Fiscalização durante o feriado

O flagrante ocorreu durante a Operação Padroeira 2026, que intensificou a fiscalização nas rodovias devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12).

A Polícia Militar Rodoviária reforçou a importância de respeitar os limites de velocidade para reduzir os riscos de acidentes e preservar a segurança dos usuários das rodovias.

 

 

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários