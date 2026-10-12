Uma motocicleta foi flagrada a 247 km/h na tarde deste sábado (10), durante uma fiscalização de velocidade na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui. O registro ocorreu durante a Operação Padroeira 2026, realizada pela Polícia Militar Rodoviária.
O radar registrou a motocicleta trafegando a uma velocidade quase três vezes superior ao limite permitido no trecho, que é de 90 km/h.
Além disso, a velocidade registrada ultrapassou em 157 km/h o máximo estabelecido para a rodovia.
Infração prevê multa de R$ 880,41
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o excesso de velocidade configura infração gravíssima, com multa multiplicada por três, no valor de R$ 880,41.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também prevê a suspensão do direito de dirigir para quem ultrapassa o limite de velocidade em mais de 50%.
Nesse caso, o motociclista trafegava aproximadamente 174% acima da velocidade máxima permitida.
Fiscalização durante o feriado
O flagrante ocorreu durante a Operação Padroeira 2026, que intensificou a fiscalização nas rodovias devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12).
A Polícia Militar Rodoviária reforçou a importância de respeitar os limites de velocidade para reduzir os riscos de acidentes e preservar a segurança dos usuários das rodovias.
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