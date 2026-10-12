O Festival Comida de Boteco de Araçatuba encerrou sua 14ª edição na noite deste sábado (10), com a tradicional Saideira, realizada na Praça Hugo Lippi Júnior, conhecida como Praça Olímpica. O evento reuniu um grande público, com opções gastronômicas e apresentações musicais gratuitas.
Ao todo, 12 dos 16 bares e restaurantes que participaram da fase gastronômica do festival, realizada entre 11 e 25 de setembro, estiveram presentes. Durante a festa, os estabelecimentos comercializaram os pratos inscritos na competição.
Além disso, o público encontrou opções de doces, sobremesas e produtos artesanais em espaços destinados a empreendedores locais.
Festival reuniu diferentes opções gastronômicas
Entre os pratos oferecidos estavam linguiça de pernil, pizza de choripan, hambúrguer de angus, coxinha de cupim, jiló com cupim e bolinho de cabotiá com carne-seca e cream cheese.
O cardápio também incluiu fritas com costela, bolinho de costela e porções de tilápia, entre outras opções.
Participaram da Saideira os estabelecimentos Cantinho do Pereira, Quintal do Marchetti, Cervejaria Voth Bier, Belisco Bistrô, Bar Brasil Bistrô, Ronaldo Salgados, Ki-Espeto, Bar do Jorge, Parada do Barão, Distrito 551 Food House, Restaurante Eredità e Cervejaria 12 por 8.
Pela primeira vez, o evento também reservou espaço para cinco confeiteiros e cinco artesãos de Araçatuba. Eles comercializaram bolos, doces, sobremesas e peças artesanais.
Shows gratuitos animaram a Praça Olímpica
A programação musical contou com três atrações. A dupla sertaneja Thiago Paiva & Muriel, o cantor e violonista Vander Acústico e o grupo Gigantes da Boemia se apresentaram durante a noite.
Além do sertanejo, o repertório contemplou estilos como pop nacional e internacional, samba, choro, jazz, pagode e bossa nova.
Dessa forma, a programação combinou gastronomia e música, oferecendo diferentes opções de lazer ao público.
Festival busca fortalecer o turismo gastronômico
Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o festival teve como objetivo divulgar os estabelecimentos participantes, estimular o consumo de produtos locais e fortalecer o turismo gastronômico de Araçatuba.
O secretário municipal de Turismo, Guilherme Laluce, avaliou positivamente a edição e destacou a participação dos empreendedores.
“É um motivo de muita alegria encerrar esse festival, que fortalece um dos nossos principais setores do turismo, o turismo gastronômico. Quero agradecer a cada um dos restaurantes e bares, aos confeiteiros e aos artesãos. A ideia foi trazer uma experiência completa para o público”, afirmou.
O prefeito Lucas Zanatta também destacou a diversidade gastronômica do município e a importância de incentivar o setor.
“Araçatuba se destaca pela diversidade e pela qualidade de sua gastronomia, que já é reconhecida fora do município. Vamos seguir valorizando esse potencial, fortalecendo o setor e apoiando os empreendedores, além de proporcionar momentos de lazer para a população”, declarou.
Durante a abertura da Saideira, os bares e restaurantes participantes receberam certificados. A cerimônia também contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Luiz Gregatti.
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