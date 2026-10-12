O Festival Comida de Boteco de Araçatuba encerrou sua 14ª edição na noite deste sábado (10), com a tradicional Saideira, realizada na Praça Hugo Lippi Júnior, conhecida como Praça Olímpica. O evento reuniu um grande público, com opções gastronômicas e apresentações musicais gratuitas.

Ao todo, 12 dos 16 bares e restaurantes que participaram da fase gastronômica do festival, realizada entre 11 e 25 de setembro, estiveram presentes. Durante a festa, os estabelecimentos comercializaram os pratos inscritos na competição.

Além disso, o público encontrou opções de doces, sobremesas e produtos artesanais em espaços destinados a empreendedores locais.