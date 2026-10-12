A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã deste domingo (11), no bairro Beatriz, em Araçatuba (SP). Durante a ocorrência, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha, além de dinheiro e outros materiais.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência do bairro. Diante da denúncia, os agentes foram até o endereço e realizaram a abordagem.

Polícia apreendeu cocaína, maconha e celulares