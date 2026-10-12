A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã deste domingo (11), no bairro Beatriz, em Araçatuba (SP). Durante a ocorrência, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha, além de dinheiro e outros materiais.
Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência do bairro. Diante da denúncia, os agentes foram até o endereço e realizaram a abordagem.
Polícia apreendeu cocaína, maconha e celulares
Durante a ação, os policiais encontraram 65 eppendorfs de cocaína, três porções de maconha, R$ 35 em dinheiro, uma balança digital e três aparelhos celulares.
De acordo com a PM, o adolescente relatou que o homem seria responsável pela atividade de tráfico no imóvel. Além disso, afirmou que recebia dinheiro para comercializar os entorpecentes.
Homem permaneceu preso após flagrante
Após a abordagem, os policiais encaminharam os dois envolvidos à Central de Flagrantes de Araçatuba.
Na delegacia, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do adulto por tráfico de drogas. Também adotou as medidas relacionadas à apreensão do adolescente por ato infracional análogo ao tráfico.
Além disso, a Polícia Civil apura a possível prática do crime de corrupção de menores.
O homem e o adolescente permaneceram à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.