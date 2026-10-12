Um homem foi preso em flagrante após agredir a própria mãe neste sábado (10), no bairro Santa Terezinha, em Penápolis . Segundo a Polícia Militar, ele teria puxado a vítima da cama e a arrastado pelo interior da residência.

A mulher relatou aos policiais que sofreu hematomas na mão e no joelho, além de dores na região das costelas, em consequência das agressões.

Filho foi preso em flagrante