12 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho é preso após agredir e arrastar mãe pela casa em Penápolis

Por Vitor Moretti/Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher de Penápolis, onde permaneceu à disposição da Justiça
O homem foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher de Penápolis, onde permaneceu à disposição da Justiça

Um homem foi preso em flagrante após agredir a própria mãe neste sábado (10), no bairro Santa Terezinha, em Penápolis . Segundo a Polícia Militar, ele teria puxado a vítima da cama e a arrastado pelo interior da residência.

A mulher relatou aos policiais que sofreu hematomas na mão e no joelho, além de dores na região das costelas, em consequência das agressões.

Filho foi preso em flagrante

Após receber a denúncia, a Polícia Militar foi até o imóvel e abordou o suspeito. Em seguida, os agentes encaminharam mãe e filho para atendimento médico.

Posteriormente, ambos seguiram para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.

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