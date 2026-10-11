11 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Confira o obituário deste domingo (11) em Araçatuba e região

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O obituário deste domingo (11) reúne informações sobre velórios e sepultamentos em Araçatuba, Birigui e Santópolis do Aguapeí. Confira os nomes, idades e horários das cerimônias de despedida.

Araçatuba

Joel Aparecido Amaro – 66 anos

  • Falecimento: 10 de outubro de 2026.
  • Velório: 11 de outubro, a partir das 8h36, na Laluce.
  • Sepultamento: domingo (11), às 17h, no Cemitério Recanto da Paz.

Birigui

Rosa da Silva Vicente – 58 anos

  • Falecimento: 11 de outubro de 2026.
  • Velório: domingo (11), a partir das 6h, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui.
  • Sepultamento: domingo (11), às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

Wilson Severino da Silva – 68 anos

  • Falecimento: 11 de outubro de 2026.
  • Velório: domingo (11), a partir das 6h, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui.
  • Sepultamento: domingo (11), às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

Santópolis do Aguapeí

Maria Antunes de Campos – 79 anos

  • Falecimento: 10 de outubro de 2026.
  • Velório: domingo (11), a partir das 2h, no Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí.
  • Sepultamento: domingo (11), às 16h, no Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí.

 

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