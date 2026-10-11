Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (9), durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no bairro Vila das Fábricas, em Penápolis. Durante a ação, os agentes também apreenderam uma pistola, munições e outros materiais.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe prestou apoio à Polícia Civil no cumprimento de um mandado de prisão. Os policiais localizaram o homem nos fundos de uma residência.

Policiais apreendem pistola e munições

Durante as buscas no imóvel, os policiais civis encontraram uma pistola calibre .380, munições de diferentes calibres, um coldre e uma luneta.