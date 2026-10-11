11 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MANDADO DE BUSCAS

Polícia prende homem e apreende arma e munições em Penápolis

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar
Durante as buscas no imóvel, os policiais civis encontraram uma pistola calibre .380, munições de diferentes calibres, um coldre e uma luneta
Durante as buscas no imóvel, os policiais civis encontraram uma pistola calibre .380, munições de diferentes calibres, um coldre e uma luneta

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (9), durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no bairro Vila das Fábricas, em Penápolis. Durante a ação, os agentes também apreenderam uma pistola, munições e outros materiais.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe prestou apoio à Polícia Civil no cumprimento de um mandado de prisão. Os policiais localizaram o homem nos fundos de uma residência.

Policiais apreendem pistola e munições

Durante as buscas no imóvel, os policiais civis encontraram uma pistola calibre .380, munições de diferentes calibres, um coldre e uma luneta.

Além disso, as equipes encaminharam o homem e os materiais apreendidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Penápolis, onde a Polícia Civil adotou as providências de polícia judiciária.

Após os procedimentos, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A polícia não informou o motivo do mandado de prisão.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários