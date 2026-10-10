Mais de 950 mil veículos devem circular pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão considera o período entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), quando o movimento deve aumentar nas estradas da região de Araçatuba.

Segundo a concessionária ViaRondon, responsável pelo trecho, os horários de maior movimento estão concentrados na saída e no retorno do feriado. Na sexta-feira, a previsão era de tráfego mais intenso entre 16h e 20h. Já na segunda-feira (12), o fluxo deve permanecer elevado até as 17h.

Além disso, a concessionária reforçou as equipes de atendimento e monitoramento para acompanhar a movimentação durante os quatro dias.