Mais de 950 mil veículos devem circular pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão considera o período entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), quando o movimento deve aumentar nas estradas da região de Araçatuba.
Segundo a concessionária ViaRondon, responsável pelo trecho, os horários de maior movimento estão concentrados na saída e no retorno do feriado. Na sexta-feira, a previsão era de tráfego mais intenso entre 16h e 20h. Já na segunda-feira (12), o fluxo deve permanecer elevado até as 17h.
Além disso, a concessionária reforçou as equipes de atendimento e monitoramento para acompanhar a movimentação durante os quatro dias.
Polícia Rodoviária intensifica fiscalização
A Polícia Militar Rodoviária iniciou, na tarde de sexta-feira (9), a Operação Padroeira, com reforço do policiamento e intensificação das fiscalizações nas rodovias estaduais de São Paulo.
A operação ocorre diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos, principalmente nas estradas que levam aos destinos turísticos e religiosos.
Um dos principais pontos de atenção é a região do Vale do Paraíba, onde o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida deve receber aproximadamente 500 mil devotos durante o feriado.
Durante a operação, os policiais vão intensificar as ações de fiscalização de trânsito para reduzir os riscos de acidentes e aumentar a segurança dos motoristas.
Motoristas devem redobrar a atenção
Com o aumento da movimentação, a Polícia Rodoviária orienta os condutores a verificar as condições dos veículos antes de viajar, principalmente pneus, freios e iluminação.
Além disso, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens em locais proibidos.
A recomendação também inclui pausas para descanso em viagens longas, atenção redobrada em caso de chuva e a proibição de dirigir após consumir bebidas alcoólicas.
Atendimento na Marechal Rondon
Durante o feriado, a Rodovia Marechal Rondon contará com monitoramento 24 horas, ambulâncias, guinchos e equipes de inspeção de tráfego.
A estrutura inclui dez bases de atendimento distribuídas entre Bauru e Andradina, com pontos de apoio em Penápolis, Coroados, Araçatuba, Valparaíso e Mirandópolis.
Em caso de emergência ou necessidade de assistência, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.
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