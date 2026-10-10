O Festival Nacional de Circo-Teatro de Araçatuba, conhecido como AraçAlegria, começa neste sábado (10), com o espetáculo “Magliaço – O Grande Mágico Palhaço”. A apresentação será às 19h30, no Teatro São João, com entrada gratuita.

A atração tem como protagonista o ator Alexandre Penha, da Escola de Palhaço de Maringá (PR). O espetáculo conta a história de Cajuíno Castanho, um palhaço que sonha em se tornar um grande mágico.

Durante a apresentação, o público poderá acompanhar uma mistura de palhaçaria, humor e truques clássicos de mágica. Além disso, a montagem aposta na interação com a plateia para proporcionar momentos de diversão e surpresa.