O Festival Nacional de Circo-Teatro de Araçatuba, conhecido como AraçAlegria, começa neste sábado (10), com o espetáculo “Magliaço – O Grande Mágico Palhaço”. A apresentação será às 19h30, no Teatro São João, com entrada gratuita.
A atração tem como protagonista o ator Alexandre Penha, da Escola de Palhaço de Maringá (PR). O espetáculo conta a história de Cajuíno Castanho, um palhaço que sonha em se tornar um grande mágico.
Durante a apresentação, o público poderá acompanhar uma mistura de palhaçaria, humor e truques clássicos de mágica. Além disso, a montagem aposta na interação com a plateia para proporcionar momentos de diversão e surpresa.
Oficina de palhaçaria terá 30 vagas
A programação de abertura também contará com a oficina “Iniciação à Palhaçaria”, ministrada por Alexandre Penha. A atividade começa às 14h, no Teatro São João, e será destinada a pessoas acima de 16 anos.
Ao todo, são 30 vagas disponíveis, sem necessidade de inscrição prévia.
Durante a oficina, os participantes terão contato com técnicas de palhaçaria por meio de exercícios práticos e jogos cênicos. A proposta é estimular a criatividade, a espontaneidade, o improviso e o humor como formas de expressão artística.
Festival segue até 18 de outubro
A quarta edição do AraçAlegria segue até 18 de outubro, com atividades que prometem transformar teatros e praças de Araçatuba em espaços dedicados às artes circenses.
Com o lema "Transformando praças em picadeiros e a cidade em plateia", o festival busca ampliar o acesso da população à cultura. Além disso, a programação pretende proporcionar momentos de lazer e diversão para toda a família.
O evento é uma realização da Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da A Casa do Teatro e apoio do Sesc São Paulo.
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