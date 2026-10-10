A Polícia Militar recolheu 40 motocicletas e um reboque durante a Operação Baixo Ruído, realizada na noite desta sexta-feira (9), em Birigui. A ação teve como objetivo fiscalizar motocicletas e prevenir infrações de trânsito no município.
De acordo com o 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), as equipes abordaram 213 motocicletas e fiscalizaram 185 condutores. Ao todo, os policiais elaboraram 193 autos de infração de trânsito.
Irregularidades encontradas
Entre as principais infrações identificadas estavam o mau estado de conservação dos veículos, problemas nos pneus, licenciamento vencido e uso de calçados inadequados para a condução.
Além disso, os policiais recolheram 41 veículos, sendo 40 motocicletas e um reboque, devido às irregularidades constatadas durante a fiscalização.
A Operação Baixo Ruído integra as ações de fiscalização de trânsito realizadas pela Polícia Militar em Birigui.
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