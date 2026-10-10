A Polícia Militar recolheu 40 motocicletas e um reboque durante a Operação Baixo Ruído, realizada na noite desta sexta-feira (9), em Birigui. A ação teve como objetivo fiscalizar motocicletas e prevenir infrações de trânsito no município.

De acordo com o 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), as equipes abordaram 213 motocicletas e fiscalizaram 185 condutores. Ao todo, os policiais elaboraram 193 autos de infração de trânsito.

Irregularidades encontradas